Путин поздравил лидера Танзании с присвоением звания почетного доктора РУДН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поздравил президента Танзании Самию Сулуху Хассан с присвоением звания почетного доктора РУДН имени Патриса Лумумбы.
- Президент Танзании примет участие в работе ПМЭФ и выступит на его пленарном заседании, а также посетит мероприятия российско-танзанийского бизнес-диалога.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Танзании Самию Сулуху Хассан с присвоением звания почетного доктора РУДН имени Патриса Лумумбы.
"Кстати, знаю, что завтра вам будет вручено почетное звание почетного доктора нашего университета имени Патриса Лумумбы. Я вас, позвольте это сделать заранее, поздравляю с этим событием", - сказал Путин во время переговоров.
В пятницу лидер Танзании примет участие в работе ПМЭФ и выступит на его пленарном заседании, а также посетит мероприятия российско-танзанийского бизнес-диалога.