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Путин поздравил лидера Танзании с присвоением звания почетного доктора РУДН - РИА Новости, 03.06.2026
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15:56 03.06.2026
Путин поздравил лидера Танзании с присвоением звания почетного доктора РУДН

Путин поздравил президента Танзании с присвоением звания почетного доктора РУДН

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан во время встречи в Кремле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поздравил президента Танзании Самию Сулуху Хассан с присвоением звания почетного доктора РУДН имени Патриса Лумумбы.
  • Президент Танзании примет участие в работе ПМЭФ и выступит на его пленарном заседании, а также посетит мероприятия российско-танзанийского бизнес-диалога.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Танзании Самию Сулуху Хассан с присвоением звания почетного доктора РУДН имени Патриса Лумумбы.
Глава государства в среду проводит в Кремле переговоры с президентом Танзании Самией Сулуху Хассан, которая находится в России с государственным визитом.
Президент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан во время встречи в Кремле. 3 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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"Кстати, знаю, что завтра вам будет вручено почетное звание почетного доктора нашего университета имени Патриса Лумумбы. Я вас, позвольте это сделать заранее, поздравляю с этим событием", - сказал Путин во время переговоров.
В пятницу лидер Танзании примет участие в работе ПМЭФ и выступит на его пленарном заседании, а также посетит мероприятия российско-танзанийского бизнес-диалога.
Президент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан во время встречи в Кремле. 3 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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