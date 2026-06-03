Табаков высказался о критике спектакля "Гамлет" в МХТ им. Чехова

Краткий пересказ от РИА ИИ Актер Павел Табаков не согласен с критикой спектакля «Гамлет» в МХТ имени Чехова с Юрой Борисовым в главной роли.

По мнению Табакова, искусство должно провоцировать обсуждение и разные точки зрения среди зрителей.

Актер признался, что с интересом принял бы участие в постановке, если бы получил соответствующее предложение.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Актер Павел Табаков заявил в беседе с РИА Новости, что не согласен с критикой спектакля "Гамлет" в МХТ имени Чехова с Юрой Борисовым в главной роли.

"Я смотрел "Гамлет". Это интересная постановка с прекрасными артистами. Она имеет место быть. Я не очень согласен с критикой. Во-первых, есть театральная солидарность. Во-вторых - это эксперимент, круто, что он идет на основной сцене", - сказал он.

По словам актера, одной из ключевых задач искусства является способность провоцировать обсуждение и разные точки зрения среди зрителей.

"Искусство, в принципе, субъективно. Оно и должно разжигать такие споры", - подчеркнул он.

Табаков также признался, что с интересом принял бы участие в постановке, если бы получил соответствующее предложение.

"Я бы и сам там с радостью сыграл, если бы позвали. Но в любом случае режиссер выбрал себе команду, он с ней работал, поэтому сейчас пробиваться в спектакль, в котором уже сыгранный состав, как-то глупо", - отметил артист.

Премьера спектакля "Гамлет" состоялась 14 мая на сцене МХТ имени Чехова. После первых показов постановка вызвала широкий общественный резонанс, а ряд театральных деятелей выступили с критическими оценками новой интерпретации классического произведения.