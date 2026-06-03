Табаков высказался о критике спектакля "Гамлет" в МХТ им. Чехова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Актер Павел Табаков не согласен с критикой спектакля «Гамлет» в МХТ имени Чехова с Юрой Борисовым в главной роли.
- По мнению Табакова, искусство должно провоцировать обсуждение и разные точки зрения среди зрителей.
- Актер признался, что с интересом принял бы участие в постановке, если бы получил соответствующее предложение.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Актер Павел Табаков заявил в беседе с РИА Новости, что не согласен с критикой спектакля "Гамлет" в МХТ имени Чехова с Юрой Борисовым в главной роли.
"Я смотрел "Гамлет". Это интересная постановка с прекрасными артистами. Она имеет место быть. Я не очень согласен с критикой. Во-первых, есть театральная солидарность. Во-вторых - это эксперимент, круто, что он идет на основной сцене", - сказал он.
По словам актера, одной из ключевых задач искусства является способность провоцировать обсуждение и разные точки зрения среди зрителей.
"Искусство, в принципе, субъективно. Оно и должно разжигать такие споры", - подчеркнул он.
Табаков также признался, что с интересом принял бы участие в постановке, если бы получил соответствующее предложение.
"Я бы и сам там с радостью сыграл, если бы позвали. Но в любом случае режиссер выбрал себе команду, он с ней работал, поэтому сейчас пробиваться в спектакль, в котором уже сыгранный состав, как-то глупо", - отметил артист.
Премьера спектакля "Гамлет" состоялась 14 мая на сцене МХТ имени Чехова. После первых показов постановка вызвала широкий общественный резонанс, а ряд театральных деятелей выступили с критическими оценками новой интерпретации классического произведения.
При этом высокий интерес зрителей до сих пор сохраняется. На сервисах перепродажи билетов стоимость мест на спектакль существенно превышает номинальные цены. Так, билеты на балкон предлагаются по цене от 10,4 тысячи до 26,4 тысячи рублей, на бельэтаж — от 9,6 тысячи до 67 тысяч рублей. За места в амфитеатре просят от 16,5 тысячи до 44 тысяч рублей, а стоимость билетов в партер достигает 165 тысяч рублей.