Священник рассказал, где уместно перекреститься

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Крестное знамение — это проявление православной веры и форма молитвы.
- При совершении крестного знамения важно учитывать реакцию окружающих, чтобы не вызвать у них негативных чувств.
- Каноны православной церкви запрещают провоцировать иноверцев религиозными действиями, так как это считается тяжким преступлением.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Крестное знамение – это проявление православной веры, при любом внешнем проявлении веры необходимо учитывать не только свой внутренний настрой, но и реакцию окружающих, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, клирик храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов.
"Крестное знамение – это и проявление нашей веры, и форма молитвы. При любом внешнем проявлении веры необходимо учитывать не только свой внутренний настрой, но и то, какую реакцию вызовет данное действие у окружающих. И, безусловно, относясь очень благоговейно к теме крестного знамения, нужно понимать, что это деяние не должно выглядеть со стороны кощунственно вызывающим. И самое главное - любое наше действие не должно провоцировать людей, вызывать у них какие-то негативные чувства", - рассказал священник.
Борисов отметил, что каноны православной церкви, составленные в эпоху гонений, запрещали христианам провоцировать иноверцев какими-либо религиозными действиями. "То есть христианин, который спровоцировал человека, не принадлежащего к Церкви на какие-либо насильственные действия, с точки зрения канонов православной церкви совершает тяжкое преступление", - сказал священник.