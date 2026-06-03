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Священник рассказал, где уместно перекреститься - РИА Новости, 03.06.2026
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06:58 03.06.2026
Священник рассказал, где уместно перекреститься

РИА Новости: при крестном знамении нужно учитывать реакцию окружающих

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрестное знамение
Крестное знамение - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крестное знамение. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Крестное знамение — это проявление православной веры и форма молитвы.
  • При совершении крестного знамения важно учитывать реакцию окружающих, чтобы не вызвать у них негативных чувств.
  • Каноны православной церкви запрещают провоцировать иноверцев религиозными действиями, так как это считается тяжким преступлением.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Крестное знамение – это проявление православной веры, при любом внешнем проявлении веры необходимо учитывать не только свой внутренний настрой, но и реакцию окружающих, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, клирик храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов.
"Крестное знамение – это и проявление нашей веры, и форма молитвы. При любом внешнем проявлении веры необходимо учитывать не только свой внутренний настрой, но и то, какую реакцию вызовет данное действие у окружающих. И, безусловно, относясь очень благоговейно к теме крестного знамения, нужно понимать, что это деяние не должно выглядеть со стороны кощунственно вызывающим. И самое главное - любое наше действие не должно провоцировать людей, вызывать у них какие-то негативные чувства", - рассказал священник.
Борисов отметил, что каноны православной церкви, составленные в эпоху гонений, запрещали христианам провоцировать иноверцев какими-либо религиозными действиями. "То есть христианин, который спровоцировал человека, не принадлежащего к Церкви на какие-либо насильственные действия, с точки зрения канонов православной церкви совершает тяжкое преступление", - сказал священник.
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