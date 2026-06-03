Священник рассказал, где уместно перекреститься

"Крестное знамение – это и проявление нашей веры, и форма молитвы. При любом внешнем проявлении веры необходимо учитывать не только свой внутренний настрой, но и то, какую реакцию вызовет данное действие у окружающих. И, безусловно, относясь очень благоговейно к теме крестного знамения, нужно понимать, что это деяние не должно выглядеть со стороны кощунственно вызывающим. И самое главное - любое наше действие не должно провоцировать людей, вызывать у них какие-то негативные чувства", - рассказал священник.