Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз пытается лишить Еревано-Армянскую епархию РПЦ прав пользования церковной недвижимостью.
- Евросоюз также пытается блокировать диалог Еревано-Армянской епархии РПЦ с местными религиозными структурами, прежде всего с Армянской апостольской церковью.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Евросоюз предпринимает попытки лишить Еревано-Армянскую епархию РПЦ прав пользования церковной недвижимостью, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"Есовцы пытаются лишить Еревано-Армянскую епархию РПЦ прав пользования церковной недвижимостью, а также блокировать ее диалог с местными религиозными структурами, прежде всего, с Армянской апостольской церковью", - говорится в сообщении.