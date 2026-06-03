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СВР: ЕС хочет лишить РПЦ в Армении прав пользования церковной недвижимостью - РИА Новости, 03.06.2026
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10:27 03.06.2026 (обновлено: 10:34 03.06.2026)
СВР: ЕС хочет лишить РПЦ в Армении прав пользования церковной недвижимостью

СВР: ЕС хочет лишить РПЦ в Армении права пользования церковной недвижимостью

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз пытается лишить Еревано-Армянскую епархию РПЦ прав пользования церковной недвижимостью.
  • Евросоюз также пытается блокировать диалог Еревано-Армянской епархии РПЦ с местными религиозными структурами, прежде всего с Армянской апостольской церковью.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Евросоюз предпринимает попытки лишить Еревано-Армянскую епархию РПЦ прав пользования церковной недвижимостью, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"Есовцы пытаются лишить Еревано-Армянскую епархию РПЦ прав пользования церковной недвижимостью, а также блокировать ее диалог с местными религиозными структурами, прежде всего, с Армянской апостольской церковью", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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