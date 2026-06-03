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СВР: ЕС требует от Армении разорвать религиозно-духовные связи с Россией - РИА Новости, 03.06.2026
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10:27 03.06.2026 (обновлено: 10:33 03.06.2026)
СВР: ЕС требует от Армении разорвать религиозно-духовные связи с Россией

СВР: ЕС для интеграции требует разорвать религиозно-духовные связи Армении с РФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководство ЕС выдвигает Еревану требование о полном разрыве многовековых религиозно-духовных связей с Москвой в качестве условия евроинтеграции, сообщила СВР.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Руководство ЕС выдвигает Армении требование о полном разрыве многовековых религиозно-духовных связей с Москвой в качестве условия евроинтеграции, заявило в среду пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
По поступающей в СВР информации, руководство Евросоюза агрессивно взялось за выдавливание из Армении Русской православной церкви (РПЦ).
"В качестве обязательного условия евроинтеграции перед армянскими властями выдвигается требование о полном разрыве многовековых религиозно-духовных связей с Москвой", - говорится в сообщении
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МоскваЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В миреРусская православная церковьАрмения
 
 
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