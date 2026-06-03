Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководство ЕС выдвигает Еревану требование о полном разрыве многовековых религиозно-духовных связей с Москвой в качестве условия евроинтеграции, сообщила СВР.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Руководство ЕС выдвигает Армении требование о полном разрыве многовековых религиозно-духовных связей с Москвой в качестве условия евроинтеграции, заявило в среду пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
"В качестве обязательного условия евроинтеграции перед армянскими властями выдвигается требование о полном разрыве многовековых религиозно-духовных связей с Москвой", - говорится в сообщении