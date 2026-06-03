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СВР: в ЕС фабрикуют компромат на Еревано-Армянскую епархию РПЦ - РИА Новости, 03.06.2026
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10:26 03.06.2026 (обновлено: 10:34 03.06.2026)
СВР: в ЕС фабрикуют компромат на Еревано-Армянскую епархию РПЦ

СВР: в ЕС фабрикуют компромат на представителей Еревано-Армянской епархии РПЦ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В пресс-бюро Службы внешней разведки России заявили, что в ЕС фабрикуют компромат на представителей Еревано-Армянской епархии РПЦ.
  • Цель фабрикации компромата — побудить армянские власти открыть на епархию масштабные гонения.
  • Неправительственные организации, связанные с Брюсселем, обвинили иерея Тимофея Казаряна во вмешательстве в парламентские выборы в Армении.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В ЕС фабрикуют компромат на представителей Еревано-Армянской епархии РПЦ, чтобы побудить армянские власти открыть на нее масштабные гонения, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"По имеющимся у СВР данным, в настоящий момент так называемые европейские партнеры фабрикуют компромат в отношении других представителей Еревано-Армянской епархии РПЦ, с тем чтобы побудить армянские власти открыть на нее масштабные гонения", - говорится в сообщении пресс-бюро.
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"Прикормленные Брюсселем неправительственные организации "Союз информированных граждан" и "Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи" обвинили скромного священника ни много ни мало во вмешательстве в предстоящие в Армении 7 июня сего года парламентские выборы", - уточнили в СВР.
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