СВР: в ЕС фабрикуют компромат на Еревано-Армянскую епархию РПЦ

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В ЕС фабрикуют компромат на представителей Еревано-Армянской епархии РПЦ, чтобы побудить армянские власти открыть на нее масштабные гонения, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.