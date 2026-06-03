Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пресс-бюро Службы внешней разведки России заявили, что в ЕС фабрикуют компромат на представителей Еревано-Армянской епархии РПЦ.
- Цель фабрикации компромата — побудить армянские власти открыть на епархию масштабные гонения.
- Неправительственные организации, связанные с Брюсселем, обвинили иерея Тимофея Казаряна во вмешательстве в парламентские выборы в Армении.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В ЕС фабрикуют компромат на представителей Еревано-Армянской епархии РПЦ, чтобы побудить армянские власти открыть на нее масштабные гонения, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
В СВР напомнили, как Евросоюз осуществил грубую атаку на настоятеля храма-часовни Архангела Михаила при 102-й военной базе ВС РФ в Гюмри иерея РПЦ Тимофея Казаряна.