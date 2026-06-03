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ВСУ за сутки потеряли более 315 боевиков в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 03.06.2026
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14:00 03.06.2026 (обновлено: 14:12 03.06.2026)
ВСУ за сутки потеряли более 315 боевиков в зоне действий "Центра"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 315 боевиков в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции.
  • Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 боевиков.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные позиции, уничтожив свыше 315 военнослужащих ВСУ, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, егерской, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов"* (запрещена в России как террористическая организация) и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Ленинское, Доброполье, Шевченко, Гулево, Сергеевка, Белозерское, Шиловка, Матяшево, Грузское, Кучеров Яр Донецкой народной республики, Ивановка, Чугуево и Василевка Днепропетровской области", - говорится в сводке российского ведомства.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США", - сообщило МО РФ.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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