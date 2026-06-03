Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции.
- Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 боевиков.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные позиции, уничтожив свыше 315 военнослужащих ВСУ, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, егерской, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов"* (запрещена в России как террористическая организация) и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Ленинское, Доброполье, Шевченко, Гулево, Сергеевка, Белозерское, Шиловка, Матяшево, Грузское, Кучеров Яр Донецкой народной республики, Ивановка, Чугуево и Василевка Днепропетровской области", - говорится в сводке российского ведомства.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США", - сообщило МО РФ.
* Запрещенная в России террористическая организация