США вывели из строя судно, направлявшееся к иранскому острову Харк

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские военные вывели из строя пустой нефтяной танкер Lexie, который пытался пройти в иранский порт на острове Харк вопреки блокаде США.
- В рамках поддержания блокады американские силы вывели из строя шесть торговых судов и перенаправили 122.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Американские военные обездвижили нефтяной танкер, пытавшийся пройти к иранскому острову Харк вопреки блокаде Соединенных Штатов, заявило центральное командование ВС США (CENTCOM).
"Вооруженные силы США 2 июня вывели из строя пустой нефтяной танкер, который пытался пройти в иранский порт в Аравийском (Персидском - ред.) заливе", - говорится в заявлении командования в соцсети X.
Как утверждает американское командование, танкер Lexie, шедший под флагом Ботсваны, направлялся в сторону острова Харк, являющегося главным иранским терминалом по экспорту нефти. После того, как экипаж проигнорировал предупреждения военных США, по машинному отделению судна была выпущена ракета Hellfire.
Всего в рамках поддержания блокады американские силы вывели из строя шесть торговых судов и перенаправили 122, привело статистику CENTCOM.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.