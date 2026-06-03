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США вывели из строя судно, направлявшееся к иранскому острову Харк - РИА Новости, 03.06.2026
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00:54 03.06.2026
США вывели из строя судно, направлявшееся к иранскому острову Харк

ВС США вывели из строя танкер, направлявшийся к иранскому острову Харк

© Фото : U.S. Air Force/Master Sgt. Donald AllenИстребитель F-35A Lightning II ВВС США
Истребитель F-35A Lightning II ВВС США - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : U.S. Air Force/Master Sgt. Donald Allen
Истребитель F-35A Lightning II ВВС США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские военные вывели из строя пустой нефтяной танкер Lexie, который пытался пройти в иранский порт на острове Харк вопреки блокаде США.
  • В рамках поддержания блокады американские силы вывели из строя шесть торговых судов и перенаправили 122.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Американские военные обездвижили нефтяной танкер, пытавшийся пройти к иранскому острову Харк вопреки блокаде Соединенных Штатов, заявило центральное командование ВС США (CENTCOM).
"Вооруженные силы США 2 июня вывели из строя пустой нефтяной танкер, который пытался пройти в иранский порт в Аравийском (Персидском - ред.) заливе", - говорится в заявлении командования в соцсети X.
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Как утверждает американское командование, танкер Lexie, шедший под флагом Ботсваны, направлялся в сторону острова Харк, являющегося главным иранским терминалом по экспорту нефти. После того, как экипаж проигнорировал предупреждения военных США, по машинному отделению судна была выпущена ракета Hellfire.
Всего в рамках поддержания блокады американские силы вывели из строя шесть торговых судов и перенаправили 122, привело статистику CENTCOM.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
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