Кафе, в котором массово отравились жители Пятигорска, закрыли на 80 суток

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"Пятигорским городским судом рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.6. кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Постановлением суда в отношении кафе принято решение о временном приостановлении его деятельности на срок 80 суток", - говорится в сообщении.