Кафе, в котором массово отравились жители Пятигорска, закрыли на 80 суток

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Пятигорске девять человек поступили в больницу с кишечной инфекцией, предварительно, они посещали одно кафе.
- Число отравившихся возросло до 70 человек.
- Суд временно приостановил деятельность кафе на 80 суток за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.
ПЯТИГОРСК, 3 июн – РИА Новости. Суд закрыл на 80 суток кафе, в котором массово отравились жители Пятигорска, сообщила объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.
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"Пятигорским городским судом рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.6. кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Постановлением суда в отношении кафе принято решение о временном приостановлении его деятельности на срок 80 суток", - говорится в сообщении.
Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов 30 мая сообщил, что девять человек в городе поступили в больницу с кишечной инфекцией, предварительно, они посещали одно кафе, детей среди пострадавших нет. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что у пациентов обнаружены маркеры сальмонелл. Во вторник в пресс-службе минздрава Ставропольского края сообщили РИА Новости, что число отравившихся возросло до 70.