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Москвич отказался от иска к телеканалу "Дождь"* - РИА Новости, 03.06.2026
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20:22 03.06.2026
Москвич отказался от иска к телеканалу "Дождь"*

РИА Новости: москвич отказался от иска к телеканалу "Дождь" из-за бренда

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд по интеллектуальным правам прекратил рассмотрение иска Виктора Зарина, который просил аннулировать товарный знак "Москва велосипедная", принадлежащий телеканалу "Дождь"*.
  • Ранее от Зарина поступило ходатайство об отказе от иска, причины отказа не поясняются.
  • Истец считал, что правообладатель не использует свой бренд для категорий, которые интересовали его (для одного класса товаров и двух классов услуг).
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам в среду прекратил рассмотрение иска индивидуального предпринимателя из Москвы Виктора Зарина, который просил аннулировать товарный знак "Москва велосипедная", принадлежащий телеканалу "Дождь"*.
Как следует из материалов, изученных РИА Новости, ранее от Зарина в суд поступило ходатайство об отказе от иска. Причины отказа не поясняются.
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Бренд ответчика был зарегистрирован Роспатентом в 2016 году для трех классов товаров и двух классов услуг.
Истца он интересовал применительно к одному классу товаров, включающему, в частности, велосипеды и детали велосипедов, а также для двух классов услуг, в которые входят, в частности, доставка товаров, прокат наземных транспортных средств, услуги курьеров, физическое воспитание, клубы здоровья, организация досугов, спортивных состязаний и т.д.
По мнению истца, правообладатель свой бренд для данных категорий не использует.
По данным информационной системы "БИР-Аналитик", основной вид деятельности истца – прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров. Раньше он был учредителем ООО "Курьерская служба "Велопочта", сейчас компания прекратила деятельность.
* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным в России.
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