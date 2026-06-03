Москвич отказался от иска к телеканалу "Дождь"*

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд по интеллектуальным правам прекратил рассмотрение иска Виктора Зарина, который просил аннулировать товарный знак "Москва велосипедная", принадлежащий телеканалу "Дождь"*.

Ранее от Зарина поступило ходатайство об отказе от иска, причины отказа не поясняются.

Истец считал, что правообладатель не использует свой бренд для категорий, которые интересовали его (для одного класса товаров и двух классов услуг).

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам в среду прекратил рассмотрение иска индивидуального предпринимателя из Москвы Виктора Зарина, который просил аннулировать товарный знак "Москва велосипедная", принадлежащий телеканалу "Дождь"*.

Как следует из материалов, изученных РИА Новости, ранее от Зарина в суд поступило ходатайство об отказе от иска. Причины отказа не поясняются.

Бренд ответчика был зарегистрирован Роспатентом в 2016 году для трех классов товаров и двух классов услуг.

Истца он интересовал применительно к одному классу товаров, включающему, в частности, велосипеды и детали велосипедов, а также для двух классов услуг, в которые входят, в частности, доставка товаров, прокат наземных транспортных средств, услуги курьеров, физическое воспитание, клубы здоровья, организация досугов, спортивных состязаний и т.д.

По мнению истца, правообладатель свой бренд для данных категорий не использует.

По данным информационной системы "БИР-Аналитик", основной вид деятельности истца – прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров. Раньше он был учредителем ООО "Курьерская служба "Велопочта", сейчас компания прекратила деятельность.