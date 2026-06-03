Суд в Париже отказался освободить активистку Новикову

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд Парижа оставил в силе решение об отказе в условно-досрочном освобождении российской активистки Анны Новиковой.

Защита Новиковой подала ходатайство об ее освобождении под судебный надзор, но суд отклонил запрос.

Анну Новикову задержали во Франции по обвинению в «сговоре с иностранным государством» и «заговоре с целью совершения преступления».

ПАРИЖ, 3 июн – РИА Новости. Суд Парижа в среду оставил в силе решение об отказе в условно-досрочном освобождении российской активистки Анны Новиковой, задержанной во Франции по обвинению в шпионаже, сообщил РИА Новости ее адвокат Филипп де Вель.

В апреле защита подала ходатайство об освобождении Новиковой под судебный надзор. Суд отклонил этот запрос, после чего Новикова подала апелляцию.

В среду в парижском суде состоялось заседание по апелляции российской активистки.

"Следственная палата апелляционного суда отказала в освобождении Анны", - сообщил адвокат после заседания.

О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданки РФ Анны Новиковой, сообщила в ноябре 2025 года газета Parisien со ссылкой на прокуратуру. Задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "заговоре с целью совершения преступления".