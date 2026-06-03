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Суд в Париже отказался освободить активистку Новикову - РИА Новости, 03.06.2026
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18:08 03.06.2026
Суд в Париже отказался освободить активистку Новикову

Суд Парижа отклонил апелляцию россиянки Новиковой на отказ в ее освобождении

© Фото : соцсети Анны НовиковойАнна Новикова
Анна Новикова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : соцсети Анны Новиковой
Анна Новикова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд Парижа оставил в силе решение об отказе в условно-досрочном освобождении российской активистки Анны Новиковой.
  • Защита Новиковой подала ходатайство об ее освобождении под судебный надзор, но суд отклонил запрос.
  • Анну Новикову задержали во Франции по обвинению в «сговоре с иностранным государством» и «заговоре с целью совершения преступления».
ПАРИЖ, 3 июн – РИА Новости. Суд Парижа в среду оставил в силе решение об отказе в условно-досрочном освобождении российской активистки Анны Новиковой, задержанной во Франции по обвинению в шпионаже, сообщил РИА Новости ее адвокат Филипп де Вель.
В апреле защита подала ходатайство об освобождении Новиковой под судебный надзор. Суд отклонил этот запрос, после чего Новикова подала апелляцию.
В среду в парижском суде состоялось заседание по апелляции российской активистки.
"Следственная палата апелляционного суда отказала в освобождении Анны", - сообщил адвокат после заседания.
О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданки РФ Анны Новиковой, сообщила в ноябре 2025 года газета Parisien со ссылкой на прокуратуру. Задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "заговоре с целью совершения преступления".
Посольство РФ 26 ноября подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой. В дипмиссии обратили внимание на наличие у нее французского гражданства, что, по признанию дипломатов, в определенной степени ограничивает их возможности в этом деле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 1 апреля, что российское внешнеполитическое ведомство и посольство РФ в Париже приложат все усилия для скорейшего освобождения Новиковой.
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