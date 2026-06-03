Суд оштрафовал на 40 тысяч рублей журналистку "Дождя"* Монгайт**

Краткий пересказ от РИА ИИ Пресненский районный суд Москвы назначил Анне Монгайт** административный штраф в размере 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.

Протокол был составлен по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений об иностранных агентах).

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пресненский районный суд Москвы назначил административный штраф в размере 40 тысяч рублей ведущей "Дождя"* Анне Монгайт** (и СМИ, и журналистка признаны иностранными агентами) за нарушение порядка деятельности иноагента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Протокол был составлен по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений об иностранных агентах).

"Монгайт**признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.

Ранее Монгайт**, внесенная Минюстом в реестр иноагентов в ноябре 2022 года, уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

В октябре 2025 года Пресненский районный суд Москвы заочно приговорил журналистку к 5 годам колонии по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, после чего она была внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательной в России.