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Суд оштрафовал на 40 тысяч рублей журналистку "Дождя"* Монгайт** - РИА Новости, 03.06.2026
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17:16 03.06.2026 (обновлено: 17:17 03.06.2026)
Суд оштрафовал на 40 тысяч рублей журналистку "Дождя"* Монгайт**

РИА Новости: в Москве суд оштрафовал на 40 тыс руб журналистку "Дождя" Монгайт

CC BY 3.0 / Forbes / Anna Mongayt, August 2019Анна Монгайт**
Анна Монгайт** - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
CC BY 3.0 / Forbes / Anna Mongayt, August 2019
Анна Монгайт**. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресненский районный суд Москвы назначил Анне Монгайт** административный штраф в размере 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.
  • Протокол был составлен по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений об иностранных агентах).
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пресненский районный суд Москвы назначил административный штраф в размере 40 тысяч рублей ведущей "Дождя"* Анне Монгайт** (и СМИ, и журналистка признаны иностранными агентами) за нарушение порядка деятельности иноагента, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Протокол был составлен по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений об иностранных агентах).
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"Монгайт**признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.
Ранее Монгайт**, внесенная Минюстом в реестр иноагентов в ноябре 2022 года, уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичные правонарушения.
В октябре 2025 года Пресненский районный суд Москвы заочно приговорил журналистку к 5 годам колонии по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, после чего она была внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательной в России.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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