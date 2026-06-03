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Суд оштрафовал продавца маркетплейса за использование образа Чебурашки - РИА Новости, 03.06.2026
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15:06 03.06.2026
Суд оштрафовал продавца маркетплейса за использование образа Чебурашки

Суд взыскал с предпринимателя 100 тыс руб за использование образа Чебурашки

© РИА Новости / Сергей КиркачЧебурашка
Чебурашка - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Сергей Киркач
Чебурашка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Нижегородской области взыскал с продавца маркетплейса компенсацию в 100 тысяч рублей в пользу «Союзмультфильма».
  • Продавец незаконно использовал образ Чебурашки на товарах, которые предлагал к продаже.
  • Суд признал факт нарушения исключительных прав «Союзмультфильма» и удовлетворил требования истцов в полном объеме.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Суд в Нижегородской области взыскал с продавца маркетплейса компенсацию в 100 тысяч рублей в пользу "Союзмультфильма" за незаконное использование образа Чебурашки, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
"Судом установлено, что на маркетплейсе выявлен факт предложения к продаже товаров, обладающих техническими признаками контрафактности, содержащих обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, исключительные права на который принадлежат АО "Киностудия "Союзмультфильм", и изображение персонажа "Чебурашка" из анимационного фильма "Крокодил Гена", право пользования которым принадлежит ООО "Союзмультфильм", - говорится в сообщении.
По мнению истцов, использование ответчиком изображения персонажа "Чебурашка" нарушает их право использовать объекты интеллектуальной собственности на условиях исключительной лицензии. Разрешение на использование товарного знака ответчик не получал.
Истцы потребовали взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 50 тысяч рублей каждому, а также возместить судебные издержки, включая расходы на фиксацию факта нарушения, в общей сумме более 13 000 рублей.
"Суд признал факт нарушения исключительных прав АО "Киностудия "Союзмультфильм" и ООО "Союзмультфильм" и удовлетворил заявленные требования в полном объеме", - подчеркивается в сообщении.
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