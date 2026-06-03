Жителя Орска, укравшего для любимой 101 розу, арестовали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель оренбургского Орска украл 101 розу, чтобы впечатлить девушку на первом свидании, но она не пришла.
- Мужчина был осужден за кражу и приговорен к году принудительных работ, однако он скрылся и был объявлен в федеральный розыск, а затем задержан в Самаре и заключен под стражу на 30 дней.
УФА, 3 июн – РИА Новости. Промышленный суд Самары заключил под стражу жителя оренбургского Орска, который со 101 розой не дождался девушки на свидании, был осужден за кражу и сбежал от принудительных работ, сообщает суд.
В сентябре прошлого года в Орске 27-летний мужчина украл 101 розу в цветочном магазине, чтобы впечатлить девушку на первом свидании. Но девушка не пришла. Против мужчины было возбуждено уголовное дело о краже, суд приговорил его к году принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.
Промышленный суд Самары сообщает, что мужчина после вступления приговора в силу не отбыл наказание, а скрылся - и был объявлен в федеральный розыск.
"Он был разыскан в Промышленном районе Самары. По решению суда он заключен под стражу на 30 дней", - отметили в инстанции.
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