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Появились новые детали по делу о контрабанде наркотиков через Кабо-Верде - РИА Новости, 03.06.2026
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14:18 03.06.2026
Появились новые детали по делу о контрабанде наркотиков через Кабо-Верде

Обвиняемая в контрабанде кокаина жительница Белгородской области признала вину

© Fotolia / CorgarashuСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Fotolia / Corgarashu
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Белгородской области Оксана Зубарева обвиняется в контрабанде и покушении на сбыт кокаина.
  • Зубарева и ее муж наняли экипаж грузового судна Eser и приняли на борт 8,7 тонны кокаина около Венесуэлы, но судно было задержано полицией в январе 2019 года на Кабо-Верде.
  • В суде Зубарева признала вину и раскаялась.
БЕЛГОРОД, 3 июн – РИА Новости. Обвиняемая в контрабанде и покушении на сбыт кокаина жительница Белгородской области Оксана Зубарева признала вину в суде и раскаялась, рассказал РИА Новости ее адвокат Сергей Николаев.
В ноябре 2025 года Зубареву арестовали за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере в составе международной преступной группы. Женщина и ее муж, гражданин Испании Альфонсо Хункаль Сантос, наняли экипаж грузового судна Eser и приняли на борт 8,7 тонны кокаина около Венесуэлы. Однако из-за смерти одного из членов экипажа судно зашло в порт Прая на Кабо-Верде, где в январе 2019 года его задержала полиция.
"Признала вину, да. Раскаивается, была втянута в преступления… Насколько возможно - полностью", - сказал Николаев.
По словам адвоката, женщина ранее опасалась давать признательные показания и испытывает страх до сих пор, поскольку не уверена, жив ее бывший муж или нет. Официальных сведений о его смерти, как подчеркнул Николаев, нет.
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ПроисшествияБелгородская областьИспанияВенесуэлаСергей Николаев
 
 
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