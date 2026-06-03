Появились новые детали по делу о контрабанде наркотиков через Кабо-Верде

Краткий пересказ от РИА ИИ Жительница Белгородской области Оксана Зубарева обвиняется в контрабанде и покушении на сбыт кокаина.

Зубарева и ее муж наняли экипаж грузового судна Eser и приняли на борт 8,7 тонны кокаина около Венесуэлы, но судно было задержано полицией в январе 2019 года на Кабо-Верде.

В суде Зубарева признала вину и раскаялась.

БЕЛГОРОД, 3 июн – РИА Новости. Обвиняемая в контрабанде и покушении на сбыт кокаина жительница Белгородской области Оксана Зубарева признала вину в суде и раскаялась, рассказал РИА Новости ее адвокат Сергей Николаев.

В ноябре 2025 года Зубареву арестовали за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере в составе международной преступной группы. Женщина и ее муж, гражданин Испании Альфонсо Хункаль Сантос, наняли экипаж грузового судна Eser и приняли на борт 8,7 тонны кокаина около Венесуэлы. Однако из-за смерти одного из членов экипажа судно зашло в порт Прая на Кабо-Верде, где в январе 2019 года его задержала полиция.

"Признала вину, да. Раскаивается, была втянута в преступления… Насколько возможно - полностью", - сказал Николаев.