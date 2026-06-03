Суд в Саратове рассмотрит дело вице-губернатора об отказе пройти медосмотр

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мировой судья в Саратове 10 июня рассмотрит административное дело вице-губернатора Михаила Исаева об отказе в прохождении медосмотра на состояние опьянения
- В конце марта Исаев подтвердил, что попал в ДТП в Волжском районе.
САРАТОВ, 3 июн - РИА Новости. Мировой судья в Саратове рассмотрит административное дело вице-губернатора области Михаила Исаева об отказе в прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Административное дело в отношении Исаева Михаила Александровича рассмотрит 10 июня мировая судья судебного участка №6 Волжского района Саратова Юлия Миронова. Оно возбуждено по части 1 статье 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
"Да, это он", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, идет ли речь о вице-губернаторе Саратовской области.
Исаев в конце марта подтвердил, что попал в ДТП в Волжском районе Саратова, возвращаясь домой. В комментарии, который распространило правительство области, он заявил, что не справился с управлением, при этом "все положенные законом процедуры медицинского освидетельствования прошел". Вице-губернатор добавил, что после ночной аварии провел полноценный рабочий день.
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