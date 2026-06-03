Суд в Саратове рассмотрит дело вице-губернатора об отказе пройти медосмотр

САРАТОВ, 3 июн - РИА Новости. Мировой судья в Саратове рассмотрит административное дело вице-губернатора области Михаила Исаева об отказе в прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.