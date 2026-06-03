Суд отказал Euroclear в приостановке исполнения решения по иску ЦБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Девятый арбитражный апелляционный суд отказал Euroclear Bank в приостановке исполнения судебных актов в деле по иску Банка России о взыскании с него порядка 200 миллиардов евро убытков.
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд отказал бельгийскому Euroclear Bank, который просил приостановить исполнение судебных актов арбитражного суда Москвы в деле по иску Банка России о взыскании с него порядка 200 миллиардов евро убытков, сообщил РИА Новости источник, знакомый с деталями разбирательства.
Соответствующие ходатайства ответчика 29 мая поступили в суд апелляционной инстанции. Суд 2 июня вынес определение об отказе "в удовлетворении заявления по исполнению судебного акта".
Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Спустя несколько дней, 26 мая, суд по заявлению Банка России обратил свое решение к немедленному исполнению, после чего 27 мая ЦБ направил в суд заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения.
Ответчик 29 мая направил в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на определение об обращении решения к немедленному исполнению, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, в объеме около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.