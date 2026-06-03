Верховный суд поддержал автомобилиста, требовавшего от страховой ремонт

Краткий пересказ от РИА ИИ Верховный суд РФ встал на сторону автомобилиста, требовавшего от страховой компании ремонта машины с использованием оригинальных запчастей.

Страховщик отклонил претензию мужчины о возмещении убытков после ДТП из-за несогласия с использованием аналоговых запасных частей.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ отменила решения апелляции и кассации, напомнив о необходимости возмещения убытков согласно законодательству об ОСАГО.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ встал на сторону автомобилиста, требовавшего от страховой ремонт машины с использованием оригинальных запчастей, сообщили в пресс-службе суда.

Там рассказали, что житель Башкирии после ДТП обратился в суд с иском к страховой компании о взыскании убытков, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа.

Ремонт автомобиля не был произведен, страховщик отклонил претензию мужчины. Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил, апелляция это решение отменила и приняла новое, которым во взыскании убытков отказала, учитывая, что истец не направил машину на ремонт ввиду несогласия с используемыми аналоговыми запасными частями. Кассация такой вывод поддержала.

Автомобилист обратился с жалобой в Верховный суд РФ , в которой указал, что закон об ОС АГО не предусматривает установку неоригинальных запасных частей, а обязывает страховщика привести имущество в состояние, в котором оно находилось до момента наступления ДТП.