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Верховный суд поддержал автомобилиста, требовавшего от страховой ремонт - РИА Новости, 03.06.2026
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10:42 03.06.2026
Верховный суд поддержал автомобилиста, требовавшего от страховой ремонт

Верховный суд поддержал требовавшего ремонт авто с оригинальными частями

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный суд РФ встал на сторону автомобилиста, требовавшего от страховой компании ремонта машины с использованием оригинальных запчастей.
  • Страховщик отклонил претензию мужчины о возмещении убытков после ДТП из-за несогласия с использованием аналоговых запасных частей.
  • Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ отменила решения апелляции и кассации, напомнив о необходимости возмещения убытков согласно законодательству об ОСАГО.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ встал на сторону автомобилиста, требовавшего от страховой ремонт машины с использованием оригинальных запчастей, сообщили в пресс-службе суда.
Там рассказали, что житель Башкирии после ДТП обратился в суд с иском к страховой компании о взыскании убытков, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа.
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Ремонт автомобиля не был произведен, страховщик отклонил претензию мужчины. Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил, апелляция это решение отменила и приняла новое, которым во взыскании убытков отказала, учитывая, что истец не направил машину на ремонт ввиду несогласия с используемыми аналоговыми запасными частями. Кассация такой вывод поддержала.
Автомобилист обратился с жалобой в Верховный суд РФ, в которой указал, что закон об ОСАГО не предусматривает установку неоригинальных запасных частей, а обязывает страховщика привести имущество в состояние, в котором оно находилось до момента наступления ДТП.
"Судебная коллегия по гражданским делам отменила решения апелляции и кассации, напомнив, что неисполнение страховщиком своих обязательств влечет возникновение у потерпевшего убытков, которые подлежат возмещению с учетом специального регулирования законодательства об ОСАГО", - рассказали в пресс-службе.
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