Пропавшего в Крыму студента нашли мертвым в горах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Студента Александра Скрипникова нашли мертвым в горах на южном берегу Крыма.
- Тело студента было найдено на восьмые сутки поисков в районе ущелья Уч-Кош.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости. Пропавшего на южном берегу Крыма студента Александра Скрипникова нашли мертвым в горах, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда "ПоискКрым" Динара Ахтемова.
"К сожалению, Александр найден погибшим в зоне поиска", — сказала она.
По словам собеседницы агентства, тело обнаружили на восьмые сутки поисков.
Студент пропал 25 мая. Последний раз его видели в районе ущелья Уч-Кош. Поиски велись в сложных условиях — в густом лесном массиве с труднопроходимыми зарослями и крутыми каменными подъемами.
Скрипникову было 20 лет. Он учился в Симферополе на геофаке. В день исчезновения поехал в институт забирать документы, но туда не добрался.
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