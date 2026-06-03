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Пропавшего в Крыму студента нашли мертвым в горах - РИА Новости, 03.06.2026
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09:07 03.06.2026 (обновлено: 09:22 03.06.2026)
Пропавшего в Крыму студента нашли мертвым в горах

Пропавшего неделю назад в Крыму студента Скрипникова нашли мертвым в горах

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Студента Александра Скрипникова нашли мертвым в горах на южном берегу Крыма.
  • Тело студента было найдено на восьмые сутки поисков в районе ущелья Уч-Кош.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости. Пропавшего на южном берегу Крыма студента Александра Скрипникова нашли мертвым в горах, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда "ПоискКрым" Динара Ахтемова.
"К сожалению, Александр найден погибшим в зоне поиска", — сказала она.
По словам собеседницы агентства, тело обнаружили на восьмые сутки поисков.
Студент пропал 25 мая. Последний раз его видели в районе ущелья Уч-Кош. Поиски велись в сложных условиях — в густом лесном массиве с труднопроходимыми зарослями и крутыми каменными подъемами.
Скрипникову было 20 лет. Он учился в Симферополе на геофаке. В день исчезновения поехал в институт забирать документы, но туда не добрался.
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