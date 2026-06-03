Пропавшего в Крыму студента нашли мертвым в горах

"К сожалению, Александр найден погибшим в зоне поиска", — сказала она.

Студент пропал 25 мая. Последний раз его видели в районе ущелья Уч-Кош. Поиски велись в сложных условиях — в густом лесном массиве с труднопроходимыми зарослями и крутыми каменными подъемами.