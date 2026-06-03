На Ставрополье создали 500 классов для формирования профнаправления у детей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. В Ставропольском крае создали 500 классов в школах для раннего формирования профессионального направления у детей, сообщил РИА Новости на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Владимир Владимиров.

"В Ставропольском крае создали 500 классов в школах для раннего формирования профессионального направления у детей. Из них более 100 классов - сельскохозяйственные направленности, туристические направления, дорожные отрасли. Дополнительно к этому мы все-таки приняли решение и на 3 тысячи бюджетных мест нарастили в секторе реальной экономики подготовку наших детей. Именно бесплатно", - отметил Владимиров.

Он подчеркнул, что сегодня регион имеет соглашение со всеми крупными университетами по бесплатному обучению детей, чтобы сформировать новые для них возможности в образовании.