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На Ставрополье создали 500 классов для формирования профнаправления у детей - РИА Новости, 03.06.2026
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Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
19:29 03.06.2026
На Ставрополье создали 500 классов для формирования профнаправления у детей

На Ставрополье создали 500 классов для формирования профнаправления в школах

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. В Ставропольском крае создали 500 классов в школах для раннего формирования профессионального направления у детей, сообщил РИА Новости на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Владимир Владимиров.
"В Ставропольском крае создали 500 классов в школах для раннего формирования профессионального направления у детей. Из них более 100 классов - сельскохозяйственные направленности, туристические направления, дорожные отрасли. Дополнительно к этому мы все-таки приняли решение и на 3 тысячи бюджетных мест нарастили в секторе реальной экономики подготовку наших детей. Именно бесплатно", - отметил Владимиров.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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Он подчеркнул, что сегодня регион имеет соглашение со всеми крупными университетами по бесплатному обучению детей, чтобы сформировать новые для них возможности в образовании.
Петербургский международный экономический форум в этом году проводится с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер.
 
Ставропольский крайСтавропольский крайВладимир ВладимировПМЭФ
 
 
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