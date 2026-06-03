Иран близок к подписанию соглашения по ядерному оружию, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран близок к подписанию сделки, в рамках которой Тегеран якобы откажется от ядерного оружия.

Ранее Трамп заявил, что в его мирных предложениях Ирану четко сказано, что у Тегерана не будет ядерного оружия.