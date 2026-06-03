Иран близок к подписанию соглашения по ядерному оружию, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп утверждает, что Иран близок к подписанию сделки, в рамках которой Тегеран откажется от ядерного оружия.
- После объявления о прекращении огня между США и Ираном переговоры в Исламабаде закончились безрезультатно, при этом США начали блокаду иранских портов.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран близок к подписанию сделки, в рамках которой Тегеран якобы откажется от ядерного оружия.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Ранее Трамп заявил, что в его мирных предложениях Ирану четко сказано, что у Тегерана не будет ядерного оружия.