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Иран близок к подписанию соглашения по ядерному оружию, заявил Трамп - РИА Новости, 03.06.2026
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23:36 03.06.2026
Иран близок к подписанию соглашения по ядерному оружию, заявил Трамп

Трамп: Иран близок к подписанию сделки, в рамках которой откажется от ЯО

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп утверждает, что Иран близок к подписанию сделки, в рамках которой Тегеран откажется от ядерного оружия.
  • После объявления о прекращении огня между США и Ираном переговоры в Исламабаде закончились безрезультатно, при этом США начали блокаду иранских портов.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран близок к подписанию сделки, в рамках которой Тегеран якобы откажется от ядерного оружия.
"На обсуждение этого ушло две недели, но в итоге мы своего добились. Теперь это в тексте. Если они подпишут бумагу, а они, теоретически, уже довольно близки к подписанию (то Иран откажется от ядерного оружия - ред.)", - заявил Трамп во время мероприятия в Белом доме.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Ранее Трамп заявил, что в его мирных предложениях Ирану четко сказано, что у Тегерана не будет ядерного оружия.
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