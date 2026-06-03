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США обеспокоены предстоящей суровой зимой на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 03.06.2026
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23:33 03.06.2026
США обеспокоены предстоящей суровой зимой на Украине, заявил Рубио

Рубио: США обеспокоены предстоящей суровой зимой на Украине

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рубио заявил, что США обеспокоены предстоящей зимой на Украине.
  • Он отметил неспособность Киева генерировать электроэнергию, что может усугубить ситуацию в условиях суровой зимы.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. США обеспокоены в связи с предстоящей суровой зимой на Украине из-за неспособности Киева генерировать электроэнергию, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"То, что нас неизменно беспокоит - это зима, поскольку она непременно вернется. В прошлом году зима выдалась у них (Украины - ред.) довольно суровой, и есть основания полагать, что в этом году она может оказаться столь же суровой, особенно с учетом их неспособности генерировать энергию", - сообщил он в среду в сенате США.
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