Журналист из США назвал делегацию на ПМЭФ сигналом к нормализации отношений

"Это первый раз за много лет, когда делегация высокого уровня приехала выступить, и я думаю, что это важно", — отметил журналист.

"Я считаю, что он лучше всего подходит в том смысле, что это человек из сферы искусства и культуры, а это один из лучших инструментов, с помощью которых можно разрушать барьеры между Соединенными Штатами и Россией и продолжать выстраивать отношения — будь то в искусстве и культуре, спорте или бизнесе. Все это очень важно, даже когда политический и военный климат между двумя странами остается сложным", — заключил он.