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Журналист из США назвал делегацию на ПМЭФ сигналом к нормализации отношений - РИА Новости, 03.06.2026
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20:13 03.06.2026
Журналист из США назвал делегацию на ПМЭФ сигналом к нормализации отношений

Хелали: участие делегации США в ПМЭФ является сигналом к нормализации отношений

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЛоготип ПМЭФ
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участие американской делегации во главе с председателем Комиссии по изящным искусствам США Родни Куком в ПМЭФ может быть сигналом к возможной нормализации отношений между США и Россией, заявил журналист Хелали.
  • Это первый за многие годы визит представителей США такого уровня.
  • Хелали считает, что искусство и культура могут способствовать преодолению барьеров между двумя странами.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Участие американской делегации во главе с председателем Комиссии по изящным искусствам США Родни Куком в Петербургском международном экономическом форуме является важным сигналом к возможной нормализации отношений между США и Россией, заявил РИА Новости журналист из США Кристофер Хелали.
"Тот факт, что господин Родни Кук, глава Комиссии по изящным искусствам США, возглавляет американскую делегацию, является очень важным сигналом. Это очень важный сигнал о том, что ненормальные отношения между Соединенными Штатами и Россией, будем надеяться, подходят к концу и что возобновились усилия в области дипломатии и попытки нормализовать отношения между США и Российской Федерацией", — сказал Хелали на полях ПМЭФ.
По его словам, участие американской делегации в форуме важно, поскольку речь идет о первом за многие годы визите представителей США такого уровня.
"Это первый раз за много лет, когда делегация высокого уровня приехала выступить, и я думаю, что это важно", — отметил журналист.
Хелали добавил, что считает Кука подходящей фигурой для руководства американской делегацией, поскольку искусство и культура могут способствовать преодолению барьеров между двумя странами.
"Я считаю, что он лучше всего подходит в том смысле, что это человек из сферы искусства и культуры, а это один из лучших инструментов, с помощью которых можно разрушать барьеры между Соединенными Штатами и Россией и продолжать выстраивать отношения — будь то в искусстве и культуре, спорте или бизнесе. Все это очень важно, даже когда политический и военный климат между двумя странами остается сложным", — заключил он.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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