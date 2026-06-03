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Рубио рассказал, когда США смогут подумать о снятии санкций с Ирана - РИА Новости, 03.06.2026
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19:54 03.06.2026 (обновлено: 20:00 03.06.2026)
Рубио рассказал, когда США смогут подумать о снятии санкций с Ирана

Рубио: санкции против Ирана сохранятся, пока не будет решен вопрос с ураном

© AP Photo / Allison RobbertГоссекретарь США Марко Рубио во время слушания в Конгрессе США
Госсекретарь США Марко Рубио во время слушания в Конгрессе США - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Госсекретарь США Марко Рубио во время слушания в Конгрессе США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США сохранют санкции против Ирана в полной мере.
  • По заявлению Рубио, послаблений в санкциях Иран не получит, пока не прекратит обогащение урана и не избавится от его запасов.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. США сохранят санкции против Ирана в полной мере до тех пор, пока ИРИ не откажется от обогащения урана и имеющихся запасов обогащенного материала, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
"Они (Иран - ред.) не получат никаких послаблений в санкциях, пока не прекратят обогащение и не избавятся от высокообогащенного урана", - сказал государственный секретарь в ходе слушаний в палате представителей.
Глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи в конце мая заявил РИА Новости, что вопрос о вывозе обогащенного урана из ИРИ сейчас не обсуждается на переговорах с США.
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