Рубио рассказал, когда США смогут подумать о снятии санкций с Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ США сохранют санкции против Ирана в полной мере.

По заявлению Рубио, послаблений в санкциях Иран не получит, пока не прекратит обогащение урана и не избавится от его запасов.

ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. США сохранят санкции против Ирана в полной мере до тех пор, пока ИРИ не откажется от обогащения урана и имеющихся запасов обогащенного материала, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

"Они (Иран - ред.) не получат никаких послаблений в санкциях, пока не прекратят обогащение и не избавятся от высокообогащенного урана", - сказал государственный секретарь в ходе слушаний в палате представителей.