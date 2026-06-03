Рубио рассказал, когда США смогут подумать о снятии санкций с Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США сохранют санкции против Ирана в полной мере.
- По заявлению Рубио, послаблений в санкциях Иран не получит, пока не прекратит обогащение урана и не избавится от его запасов.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. США сохранят санкции против Ирана в полной мере до тех пор, пока ИРИ не откажется от обогащения урана и имеющихся запасов обогащенного материала, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
"Они (Иран - ред.) не получат никаких послаблений в санкциях, пока не прекратят обогащение и не избавятся от высокообогащенного урана", - сказал государственный секретарь в ходе слушаний в палате представителей.
Глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи в конце мая заявил РИА Новости, что вопрос о вывозе обогащенного урана из ИРИ сейчас не обсуждается на переговорах с США.