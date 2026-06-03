В США ликвидировали наркотуннель из Мексики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Федеральные власти США ликвидировали трансграничный наркотуннель.
- Изъято более тонны кокаина на сумму около 45 миллионов долларов.
ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. Федеральные власти США ликвидировали трансграничный наркотуннель и изъяли более тонны кокаина на сумму около 45 миллионов долларов, сообщила прокуратура Южного округа Калифорнии.
Протяженность подземного перехода составила около 589 метров: из мексиканского города Тихуана до магазина "Buy 4 Less", расположенного в Сан-Диего, штат Калифорния. Туннель уходил вглубь на 17 метров. Стены перехода укреплены, там имеются рельсы, вентиляция и электричество, следует из заявления местной прокуратуры.
"Федеральное расследование… привело к обнаружению сложного трансграничного туннеля и выдвижению обвинений против четырех человек в сговоре с целью распространения более тонны кокаина, оценочной стоимостью 45 миллионов долларов", – говорится в заявлении прокуроров округа.
Согласно федеральным документам, наблюдение за магазином "Buy 4 Less" велось с декабря 2025 года по май 2026 года. По заверению местных властей, это расследование представляет собой серьезный удар по картелю "Новое поколение Халиско".
"Для этих обвиняемых это был не свет в конце туннеля. Это были огни и сирены", – сказал прокурор Адам Гордон на пресс-конференции.
В заявлении прокуратуры Южного округа Калифорнии говорится, что с 1993 года здесь было обнаружено 99 подземных переходов. Из них 28 были признаны сложными. Последний раз действующий туннель в этом округе находили в 2022 году.