В США ликвидировали наркотуннель из Мексики

Вход в наркотуннель из Мексики, ведущий в Сан-Диего

Вход в наркотуннель из Мексики, ведущий в Сан-Диего

© Фото : U.S. Attorney’s Office for the Southern District of California Вход в наркотуннель из Мексики, ведущий в Сан-Диего

Краткий пересказ от РИА ИИ Федеральные власти США ликвидировали трансграничный наркотуннель.

Изъято более тонны кокаина на сумму около 45 миллионов долларов.

ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. Федеральные власти США ликвидировали трансграничный наркотуннель и изъяли более тонны кокаина на сумму около 45 миллионов долларов, сообщила прокуратура Южного округа Калифорнии.

Протяженность подземного перехода составила около 589 метров: из мексиканского города Тихуана до магазина "Buy 4 Less", расположенного в Сан-Диего , штат Калифорния . Туннель уходил вглубь на 17 метров. Стены перехода укреплены, там имеются рельсы, вентиляция и электричество, следует из заявления местной прокуратуры.

"Федеральное расследование… привело к обнаружению сложного трансграничного туннеля и выдвижению обвинений против четырех человек в сговоре с целью распространения более тонны кокаина, оценочной стоимостью 45 миллионов долларов", – говорится в заявлении прокуроров округа.

Согласно федеральным документам, наблюдение за магазином "Buy 4 Less" велось с декабря 2025 года по май 2026 года. По заверению местных властей, это расследование представляет собой серьезный удар по картелю "Новое поколение Халиско".

"Для этих обвиняемых это был не свет в конце туннеля. Это были огни и сирены", – сказал прокурор Адам Гордон на пресс-конференции.