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Бойцы "Севера" сбили более 100 дронов "Баба-Яга" ВСУ за неделю - РИА Новости, 03.06.2026
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Бойцы "Севера" сбили более 100 дронов "Баба-Яга" ВСУ за неделю

РИА Новости: бойцы "Севера" сбили более 100 дронов "Баба-Яга" ВСУ за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» уничтожили более 100 гексакоптеров «Баба-Яга» ВСУ на харьковском направлении за неделю.
  • Ежедневный контроль воздушного пространства ведется силами подразделений радиоэлектронной борьбы, пунктов воздушного наблюдения, мобильных огневых групп и расчетами FPV-дронов.
  • Выстроенная система противодействия дронам лишает украинские подразделения возможности наносить удары по гражданской инфраструктуре, автомобилям и домам жителей приграничных районов.
БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" уничтожили более 100 гексакоптеров "Баба-Яга" ВСУ на харьковском направлении за неделю, сообщил РИА Новости командир взвода мобильной огневой группы с позывным "Туча".
По его словам, ежедневный контроль воздушного пространства ведется силами подразделений радиоэлектронной борьбы, пунктов воздушного наблюдения, мобильных огневых групп, а также расчетами FPV-дронов войск беспилотных систем. В ходе этой работы выявляются и уничтожаются беспилотники противника.
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"Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 100 гексакоптеров "Баба-Яга" ВСУ на харьковском направлении за неделю", - рассказал военный.
Командир отметил, что выстроенная система противодействия различным типам дронов лишает украинские подразделения возможности наносить удары по гражданской инфраструктуре, автомобилям и домам жителей приграничных районов. Он уточнил, что для подавления и уничтожения БПЛА применяются современные станции РЭБ и стрелковое оружие.
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