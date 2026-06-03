Бойцы "Севера" сбили более 100 дронов "Баба-Яга" ВСУ за неделю

Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» уничтожили более 100 гексакоптеров «Баба-Яга» ВСУ на харьковском направлении за неделю.

Ежедневный контроль воздушного пространства ведется силами подразделений радиоэлектронной борьбы, пунктов воздушного наблюдения, мобильных огневых групп и расчетами FPV-дронов.

Выстроенная система противодействия дронам лишает украинские подразделения возможности наносить удары по гражданской инфраструктуре, автомобилям и домам жителей приграничных районов.

БЕЛГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" уничтожили более 100 гексакоптеров "Баба-Яга" ВСУ на харьковском направлении за неделю, сообщил РИА Новости командир взвода мобильной огневой группы с позывным "Туча".

По его словам, ежедневный контроль воздушного пространства ведется силами подразделений радиоэлектронной борьбы, пунктов воздушного наблюдения, мобильных огневых групп, а также расчетами FPV-дронов войск беспилотных систем. В ходе этой работы выявляются и уничтожаются беспилотники противника.

"Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 100 гексакоптеров "Баба-Яга" ВСУ на харьковском направлении за неделю", - рассказал военный.