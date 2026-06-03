Евросоюз в мае нарастил импорт СПГ из России

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа (СПГ) из России в мае вырос на 21% по сравнению с маем прошлого года, составив 2,267 миллиарда кубометров, в то время как импорт из стран Ближнего Востока впервые за историю наблюдений упал до нуля, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel.