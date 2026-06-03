Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз в мае нарастил импорт СПГ из России - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:50 03.06.2026
Евросоюз в мае нарастил импорт СПГ из России

РИА Новости: ЕС в мае нарастил импорт СПГ из России более чем на 20 процентов

© Fotolia / jamdesignФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Fotolia / jamdesign
Флаг Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Импорт СПГ из России в Евросоюз в мае вырос на 21% по сравнению с маем прошлого года, достигнув 2,267 миллиарда кубометров.
  • Импорт СПГ из стран Ближнего Востока в мае упал до нуля на фоне приостановки производства в Катаре.
  • Импорт СПГ из американских стран (США и Тринидад и Тобаго) в мае снизился на 14%, составив 7,098 миллиарда кубометров.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа (СПГ) из России в мае вырос на 21% по сравнению с маем прошлого года, составив 2,267 миллиарда кубометров, в то время как импорт из стран Ближнего Востока впервые за историю наблюдений упал до нуля, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel.
Поставки из России в марте обновили рекорд за всю историю наблюдений Bruegel с 2019 года, составив 2,459 миллиарда кубометров. А в апреле они отступили от рекорда, после того как ЕС ввел запрет на поставки из России по краткосрочным контрактам. На этом фоне импорт из России снизился в апреле по сравнению с мартом на 11,8%. В мае импорт вновь вырос - на 21%, до 2,267 миллиарда кубометров.
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Европа снизила импорт СПГ на семь процентов
2 мая, 10:10
Импорт Евросоюзом СПГ из России в январе-мае составил 11,243 миллиарда кубометров, увеличившись на 19% в годовом выражении.
Поставки СПГ из стран Ближнего Востока в мае были нулевыми на фоне приостановки производства в Катаре, в январе-мае - упали в 2,2 раза, до 2,601 миллиарда кубометров.
Импорт из американских стран (США и Тринидад и Тобаго) в мае составил 7,098 миллиарда кубометров, снизившись на 14%, а в январе-мае составил 39,056 миллиарда кубометров, увеличившись на 10%.
Поставки из стран Африки в мае составили 1,466 миллиарда кубометров, что на 18% ниже, чем в мае прошлого года, в январе-мае - 7,125 миллиарда кубометров, что на 21% ниже, чем в январе-мае прошлого года.
Танкер-газовоз на Сахалине - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
ЕС нарастил импорт СПГ из России
13 мая, 12:00
 
ЭкономикаРоссияБлижний ВостокКатарЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала