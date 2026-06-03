Евросоюз в мае нарастил импорт СПГ из России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Импорт СПГ из России в Евросоюз в мае вырос на 21% по сравнению с маем прошлого года, достигнув 2,267 миллиарда кубометров.
- Импорт СПГ из стран Ближнего Востока в мае упал до нуля на фоне приостановки производства в Катаре.
- Импорт СПГ из американских стран (США и Тринидад и Тобаго) в мае снизился на 14%, составив 7,098 миллиарда кубометров.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа (СПГ) из России в мае вырос на 21% по сравнению с маем прошлого года, составив 2,267 миллиарда кубометров, в то время как импорт из стран Ближнего Востока впервые за историю наблюдений упал до нуля, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel.
Поставки из России в марте обновили рекорд за всю историю наблюдений Bruegel с 2019 года, составив 2,459 миллиарда кубометров. А в апреле они отступили от рекорда, после того как ЕС ввел запрет на поставки из России по краткосрочным контрактам. На этом фоне импорт из России снизился в апреле по сравнению с мартом на 11,8%. В мае импорт вновь вырос - на 21%, до 2,267 миллиарда кубометров.
Европа снизила импорт СПГ на семь процентов
2 мая, 10:10
Импорт Евросоюзом СПГ из России в январе-мае составил 11,243 миллиарда кубометров, увеличившись на 19% в годовом выражении.
Поставки СПГ из стран Ближнего Востока в мае были нулевыми на фоне приостановки производства в Катаре, в январе-мае - упали в 2,2 раза, до 2,601 миллиарда кубометров.
Поставки из стран Африки в мае составили 1,466 миллиарда кубометров, что на 18% ниже, чем в мае прошлого года, в январе-мае - 7,125 миллиарда кубометров, что на 21% ниже, чем в январе-мае прошлого года.
ЕС нарастил импорт СПГ из России
13 мая, 12:00