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Куда пойти в июне в Москве: гид по ярким культурным событиям - РИА Новости, 03.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 03.06.2026 (обновлено: 08:07 03.06.2026)
Куда пойти в июне в Москве: гид по ярким культурным событиям

В Москве открылась масштабная выставка, посвященная наследию Веры Мухиной

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСкульптура "Ветер", 1947 год, стекло
Скульптура Ветер, 1947 год, стекло - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Скульптура "Ветер", 1947 год, стекло
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Юлия Зачетова. Масштабные выставки, громкие премьеры, открытия новых экзотических пространств, фестивали — столичная культурно-развлекательная жизнь в июне будет насыщенной и интересной. Афиша — на любой вкус. Какие события не пропустить — в материале РИА Новости.

"Вера Мухина: диалоги, грани": новый взгляд на классика

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСкульптура "Ветер", 1926 год
Скульптура Ветер, 1920 годы - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Скульптура "Ветер", 1926 год
Крупный выставочный проект, предлагающий принципиально новый взгляд на наследие великого скульптора. Зритель увидит не только автора хрестоматийного "Рабочего и колхозницы", но и исследователя, новатора международного масштаба, совершившего революцию в художественном стекле. Экспозиция охватывает почти полвека жизни и творческого поиска — от учебы в Париже у Антуана Бурделя до создания легендарных колонн для станции метро "Автово" в Ленинграде.
© РИА Новости / Александр Чепрунов | Перейти в медиабанкСкульптор, академик АХ СССР, народный художник СССР Вера Мухина в своей мастерской
Скульптор, академик АХ СССР, Народный художник СССР Вера Мухина в своей мастерской - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Александр Чепрунов
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Скульптор, академик АХ СССР, народный художник СССР Вера Мухина в своей мастерской
В проекте участвуют 16 музеев и частных коллекций. Среди ключевых экспонатов — скульптура "Ветер", портретный бюст "Товарищ из тред-юнионов", впервые вернувшийся на родину из США, а также архитектурные детали стеклянных колонн, чья прочность превышала прочность мрамора. Выставку сопровождает спецпроект "Москва Мухиной" — карта-путеводитель по местам скульптора, созданная в партнерстве с ВДНХ. Завершает экспозицию раздел "Наш современник", где показаны работы сегодняшних художников по стеклу.
Где: Всероссийский музей декоративного искусства (ул. Делегатская, д. 3, с.1)
Когда: 3 июня — 27 сентября 2026 года

"Эллада": балетная премьера

© Фото предоставлено пресс-службой Малого театра/компания MuzArts/Батыр АннадурдыевБалет "Эллада"
Балет Эллада
Балет "Эллада"
© Фото предоставлено пресс-службой Малого театра/компания MuzArts/Батыр Аннадурдыев
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© Фото предоставлено пресс-службой Малого театра/компания MuzArts/Батыр Аннадурдыев

"Эллада"

Балет Эллада

"Эллада"

© Фото предоставлено пресс-службой Малого театра/компания MuzArts/Батыр Аннадурдыев
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Балет "Эллада"
© Фото предоставлено пресс-службой Малого театра/компания MuzArts/Батыр Аннадурдыев
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"Эллада"

© Фото предоставлено пресс-службой Малого театра/компания MuzArts/Батыр Аннадурдыев
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Два одноактных спектакля: "Минотавр" и "Леда и лебедь". Постановщик — знаменитый хореограф Патрик Де Бана. В "Минотавре" на музыку Макса Рихтера заняты ведущие артисты балетной сцены: Ильдар Гайнутдинов, Ольга Марченкова и Мария Богданович, сценография — Даши Намдакова. В балете "Леда и лебедь" одну из главных партий исполнит молодая звезда Большого театра и модель мировых подиумов Полина Нецветаева-Долгалева. Роскошные костюмы придумывали Игорь Чапурин и Стефани Бауэрле.
Где: сцена Малого театра
Когда: 15 июня

Премьера спектакля "Жена солдата"

© Фото предоставлено пресс-службой Малого театра/Евгений ЛюлюкинСпектакль "Жена солдата"
Спектакль Жена солдата
Спектакль "Жена солдата"
© Фото предоставлено пресс-службой Малого театра/Евгений Люлюкин
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© Фото предоставлено пресс-службой Малого театра/Евгений Люлюкин

Спектакль "Жена солдата" по пьесе Цыпилмы Очировой и Олега Юмова

Спектакль Жена солдата

Спектакль "Жена солдата" по пьесе Цыпилмы Очировой и Олега Юмова

© Фото предоставлено пресс-службой Малого театра/Евгений Люлюкин
2 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Малого театра/Евгений Люлюкин

Спектакль "Жена солдата" режиссера Цырена Батоцыренова

Спектакль Жена солдата

Спектакль "Жена солдата" режиссера Цырена Батоцыренова

© Фото предоставлено пресс-службой Малого театра/Евгений Люлюкин
3 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Малого театра/Евгений Люлюкин

"Жена солдата"

Спектакль Жена солдата

"Жена солдата"

© Фото предоставлено пресс-службой Малого театра/Евгений Люлюкин
4 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Малого театра/Евгений Люлюкин

Постановка "Жена солдата"

Спектакль Жена солдата

Постановка "Жена солдата"

© Фото предоставлено пресс-службой Малого театра/Евгений Люлюкин
5 из 5
Спектакль "Жена солдата"
© Фото предоставлено пресс-службой Малого театра/Евгений Люлюкин
1 из 5

Спектакль "Жена солдата" по пьесе Цыпилмы Очировой и Олега Юмова

© Фото предоставлено пресс-службой Малого театра/Евгений Люлюкин
2 из 5

Спектакль "Жена солдата" режиссера Цырена Батоцыренова

© Фото предоставлено пресс-службой Малого театра/Евгений Люлюкин
3 из 5

"Жена солдата"

© Фото предоставлено пресс-службой Малого театра/Евгений Люлюкин
4 из 5

Постановка "Жена солдата"

© Фото предоставлено пресс-службой Малого театра/Евгений Люлюкин
5 из 5
"Жена солдата" — спектакль по современной пьесе Цыпилмы Очировой и Олега Юмова. В постановке Цырена Батоцыренова, победителя режиссерской лаборатории Малого театра "Россия. Время героев. От XX к XXI веку", судьбы женщин разных поколений сплетаются в единую нить российской истории. Эпохи сменяют друг друга, а жены по-прежнему оберегают семейный очаг и ждут мужей, совершающих ратные подвиги во имя отечества. Драматизм спектакля усиливает живая музыка. Композитор — Евдокия Сандлер. Вокальные партии исполняет оперная певица Елена Карасева.
Где: Малая сцена на Большой Ордынке (Малый театр)
Когда: 6, 7, 22 июня

"Русский код": об идентичности языком монет

© Фото предоставлено пресс-службой Музея Международного нумизматического клуба Экскурсионная программа "Русский код" в Музее Международного нумизматического клуба
Экскурсионная программа Русский код в Музее Международного нумизматического клуба - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Международного нумизматического клуба
Экскурсионная программа "Русский код" в Музее Международного нумизматического клуба
Новая экскурсионная программа в Музее нумизматики — шанс попасть сразу на пять выставок. Центральная тема — как культурный код России отображался на монетах. Экспозиция "Золото Романовых" посвящена тому, как страна училась добывать металл и чеканить монету. "Боспорское царство: античность в Крыму и на Тамани" — это древнейшая история. В зале "Арабские дирхемы на Руси: мировая торговля, Волжский путь и путь "Из варяг в греки" можно проследить, как исламские серебряные монеты ходили по Руси. Также представлены уникальные платиновые монеты Николая I — их больше нигде в мире не использовали как обычные деньги — и константиновский рубль ("нумизматический Эверест"). В зале "Монеты и рыцари" — великие сражения на аверсах и реверсах. А "Тайные знаки" объяснят посетителям, как часть культурного кода превратилась в любимые сказочные сюжеты.
Где: Музей Международного нумизматического клуба (Большой Афанасьевский пер., 24)
Когда: с 2 июня

Новые зоны отдыха в парке "Сказка": яркая прогулка

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанк

Павлин в парке развлечений "Сказка" в Москве

Павлин в парке развлечений Сказка в Москве

Павлин в парке развлечений "Сказка" в Москве

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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1 из 3
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанк

Птицы эму в парке развлечений "Сказка" в Москве

Птицы эму в парке развлечений Сказка в Москве

Птицы эму в парке развлечений "Сказка" в Москве

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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2 из 3
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанк

Люди катаются на аттракционах в семейном парке "Сказка" в Москве. С 13 июля снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа

Люди катаются на аттракционах в семейном парке Сказка в Москве

Люди катаются на аттракционах в семейном парке "Сказка" в Москве. С 13 июля снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа

© РИА Новости / Мария Девахина
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3 из 3

Павлин в парке развлечений "Сказка" в Москве

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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1 из 3

Птицы эму в парке развлечений "Сказка" в Москве

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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2 из 3

Люди катаются на аттракционах в семейном парке "Сказка" в Москве. С 13 июля снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа

© РИА Новости / Мария Девахина
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3 из 3
На западе Москвы открываются парк птиц "Авиариум" и "Страус-парк". В 16 тематических зонах "Авиариума" — более 450 видов пернатых со всего света, включая краснокнижных. В том числе яркие попугаи из Юго-Восточной Азии, Центральной Америки и Африки, грациозные фазаны и журавли, редкие дрофы, хищные сипухи, ушастые совы и сычи, а также забавные певчие таежные птицы и водоплавающие. В "Страус-парке" — любознательные нанду из Южной Америки, спокойные австралийские эму, величественные африканские страусы. В этих новых экстравагантных природных зонах можно просто прогуливаться и медитировать на цветные перья в зеленой листве.
Где: парк "Сказка"
Когда: весь июнь

НЕТСТЕН — слой 9: 20 лет легендарному фестивалю на "Винзаводе"

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Стена с граффити на "Винзаводе" в Москве

Стена с граффити на Винзаводе в Москве

Стена с граффити на "Винзаводе" в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Выставочный павильон "Винзавода" в Москве

Выставочный павильон Винзавода в Москве

Выставочный павильон "Винзавода" в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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2 из 2

Стена с граффити на "Винзаводе" в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Выставочный павильон "Винзавода" в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Департамент градостроительной политики совместно с Центром современного искусства (ЦСИ) "Винзавод" представили девятый слой проекта НЕТСТЕН, посвященный 20-летию фестиваля "Граффити "Винзавод". Куратор — художник Никита Dusto (объединение 10.203). В выставке участвуют Lovemarket, Versu Flow, Антон Спутник, Егор Той, Тигран Костан Ля и Илья Винце. Так, работа Егора Тоя "20 лет в обед" говорит о том, как искусство стало хлебом для художников, начинавших с того самого фестиваля, а бегущие собаки в работе Lovemarket — метафора городской среды — системы, где все связано и находится в постоянном движении. Галерея под открытым небом в очередной раз демонстрирует, что стрит-арт — это глубокий диалог с городом.
Где: галерея уличного искусства НЕТСТЕН (вдоль железнодорожных путей по дороге к ЦСИ "Винзавод")
Когда: с 20 мая
Фестиваль славянского искусства Русское поле - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Скучно не будет: главные фестивали столичного лета — 2026
1 июня, 08:00
 
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