Названа возможная причина смерти студента, найденного в горах Крыма

Краткий пересказ от РИА ИИ Пропавший студент Александр Скрипников найден мертвым в горах на южном берегу Крыма.

По предварительным данным правоохранительных органов, причиной смерти мог быть суицид.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Причиной смерти найденного в горах Крыма студента Александра Скрипникова мог быть суицид, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики.

Пропавшего неделю назад студента нашли мертвым в горах на южном берегу Крыма , сообщила в среду РИА Новости руководитель пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда "ПоискКрым" Динара Ахтемова. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.

"Причиной смерти мог быть суицид. Расследование и установление всех обстоятельств произошедшего продолжаются", - сказал собеседник агентства.

Скрипников пропал 25 мая. Последний раз его видели в районе ущелья Уч-Кош. Поиски велись в горно-лесистой местности.