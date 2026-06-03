Названа возможная причина смерти студента, найденного в горах Крыма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пропавший студент Александр Скрипников найден мертвым в горах на южном берегу Крыма.
- По предварительным данным правоохранительных органов, причиной смерти мог быть суицид.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Причиной смерти найденного в горах Крыма студента Александра Скрипникова мог быть суицид, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики.
Пропавшего неделю назад студента нашли мертвым в горах на южном берегу Крыма, сообщила в среду РИА Новости руководитель пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда "ПоискКрым" Динара Ахтемова. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.
"Причиной смерти мог быть суицид. Расследование и установление всех обстоятельств произошедшего продолжаются", - сказал собеседник агентства.
Скрипников пропал 25 мая. Последний раз его видели в районе ущелья Уч-Кош. Поиски велись в горно-лесистой местности.
Скрипников учился в Симферополе на геофаке, в день исчезновения 20-летний студент поехал в институт забирать документы, но туда не добрался.
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