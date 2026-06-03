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Дело о покушении на убийство завели после нападения на сотрудницу МФЦ - РИА Новости, 03.06.2026
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16:23 03.06.2026 (обновлено: 16:32 03.06.2026)
Дело о покушении на убийство завели после нападения на сотрудницу МФЦ

Дело о покушении на убийство завели после нападения на сотрудницу МФЦ в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На юге Москвы мужчина нанес не менее трех ножевых ранений сотруднице МФЦ.
  • Потерпевшая госпитализирована, ее состояние стабильное.
  • Злоумышленник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после нападения мужчины на сотрудницу МФЦ на юге Москвы, он нанес ей три удара ножом, сообщает столичный главк СК России.
По данным следствия, в среду в административном помещении, расположенном на улице Борисовские пруды в Москве, мужчина нанес не менее трех ножевых ранений сотруднице учреждения. Потерпевшая госпитализирована в одну из городских больниц, ее состоянии стабильное.
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Отмечается, что злоумышленник был обезврежен и задержан, вскоре его доставят в подразделение московского ведомства, где следователи приступят к его допросу. Фигуранту будет назначена и проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.
"Нагатинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Сейчас следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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