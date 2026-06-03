Дело о покушении на убийство завели после нападения на сотрудницу МФЦ

Краткий пересказ от РИА ИИ На юге Москвы мужчина нанес не менее трех ножевых ранений сотруднице МФЦ.

Потерпевшая госпитализирована, ее состояние стабильное.

Злоумышленник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после нападения мужчины на сотрудницу МФЦ на юге Москвы, он нанес ей три удара ножом, сообщает столичный главк СК России.

По данным следствия, в среду в административном помещении, расположенном на улице Борисовские пруды в Москве , мужчина нанес не менее трех ножевых ранений сотруднице учреждения. Потерпевшая госпитализирована в одну из городских больниц, ее состоянии стабильное.

Отмечается, что злоумышленник был обезврежен и задержан, вскоре его доставят в подразделение московского ведомства, где следователи приступят к его допросу. Фигуранту будет назначена и проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

"Нагатинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".