Дело о покушении на убийство завели после нападения на сотрудницу МФЦ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На юге Москвы мужчина нанес не менее трех ножевых ранений сотруднице МФЦ.
- Потерпевшая госпитализирована, ее состояние стабильное.
- Злоумышленник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после нападения мужчины на сотрудницу МФЦ на юге Москвы, он нанес ей три удара ножом, сообщает столичный главк СК России.
По данным следствия, в среду в административном помещении, расположенном на улице Борисовские пруды в Москве, мужчина нанес не менее трех ножевых ранений сотруднице учреждения. Потерпевшая госпитализирована в одну из городских больниц, ее состоянии стабильное.
Отмечается, что злоумышленник был обезврежен и задержан, вскоре его доставят в подразделение московского ведомства, где следователи приступят к его допросу. Фигуранту будет назначена и проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.
"Нагатинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Сейчас следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.