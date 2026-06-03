Синоптик рассказал, какая погода ждет россиян в июне

"В первую декаду июня идет тенденция на потепление. С каждым днем будет становиться теплее, и вероятность остатков будет уменьшаться. Погода налаживается, формируется антициклон… Учитывая, что уже много дождей вылилось, в ближайшее время серьезных осадков ждать не стоит", - сказал ученый.

"Июнь будет летним месяцем в пределах нормы. Если для мая температура плюс 30 – это аномалия, то в июне на несколько дней очень часто температура поднимается до +30 и даже выше. Абсолютный рекорд был в 2010 году, когда в июне было плюс 37, в июле - плюс 40, в августе - плюс 38. Было очень жарко, пожары были, тогда все горело... Вот это аномалия. А плюс 30 – это случается практически каждое лето. Два-три дня таких каждый летний месяц – это норма", - отметил эксперт.