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Синоптик рассказал, какая погода ждет россиян в июне - РИА Новости, 03.06.2026
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09:24 03.06.2026
Синоптик рассказал, какая погода ждет россиян в июне

Доцент Любов: июнь в средней полосе России будет без аномалий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Июнь в средней полосе России будет без аномалий по температуре и количеству осадков.
  • В первую декаду июня идет тенденция на потепление, серьезных осадков ждать не стоит.
  • Температура в Нижегородской области и в средней полосе России в июне прогнозируется в пределах нормы, аномальной жары не ожидается.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Июнь в средней полосе России будет без аномалий по температуре и количеству осадков, сообщил РИА Новости доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.
"В первую декаду июня идет тенденция на потепление. С каждым днем будет становиться теплее, и вероятность остатков будет уменьшаться. Погода налаживается, формируется антициклон… Учитывая, что уже много дождей вылилось, в ближайшее время серьезных осадков ждать не стоит", - сказал ученый.
По его словам, температура в Нижегородской области и в средней полосе России в июне прогнозируется в пределах нормы, аномальной жары не ожидается.
"Июнь будет летним месяцем в пределах нормы. Если для мая температура плюс 30 – это аномалия, то в июне на несколько дней очень часто температура поднимается до +30 и даже выше. Абсолютный рекорд был в 2010 году, когда в июне было плюс 37, в июле - плюс 40, в августе - плюс 38. Было очень жарко, пожары были, тогда все горело... Вот это аномалия. А плюс 30 – это случается практически каждое лето. Два-три дня таких каждый летний месяц – это норма", - отметил эксперт.
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