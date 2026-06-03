Синоптик рассказал, какая погода ждет россиян в июне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Июнь в средней полосе России будет без аномалий по температуре и количеству осадков.
- В первую декаду июня идет тенденция на потепление, серьезных осадков ждать не стоит.
- Температура в Нижегородской области и в средней полосе России в июне прогнозируется в пределах нормы, аномальной жары не ожидается.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Июнь в средней полосе России будет без аномалий по температуре и количеству осадков, сообщил РИА Новости доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.
"В первую декаду июня идет тенденция на потепление. С каждым днем будет становиться теплее, и вероятность остатков будет уменьшаться. Погода налаживается, формируется антициклон… Учитывая, что уже много дождей вылилось, в ближайшее время серьезных осадков ждать не стоит", - сказал ученый.
По его словам, температура в Нижегородской области и в средней полосе России в июне прогнозируется в пределах нормы, аномальной жары не ожидается.
"Июнь будет летним месяцем в пределах нормы. Если для мая температура плюс 30 – это аномалия, то в июне на несколько дней очень часто температура поднимается до +30 и даже выше. Абсолютный рекорд был в 2010 году, когда в июне было плюс 37, в июле - плюс 40, в августе - плюс 38. Было очень жарко, пожары были, тогда все горело... Вот это аномалия. А плюс 30 – это случается практически каждое лето. Два-три дня таких каждый летний месяц – это норма", - отметил эксперт.