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Симоньян в проекте "Письмо себе" пожелала ничего не бояться - РИА Новости, 03.06.2026
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13:18 03.06.2026
Симоньян в проекте "Письмо себе" пожелала ничего не бояться

Симоньян пожелала 16-летней себе ничего не бояться, так как Бог есть

© Фото : RTГлавный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор международной медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : RT
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян приняла участие в проекте «Письмо себе».
  • В видеообращении к себе в 16-летнем возрасте Симоньян пожелала себе ничего не бояться, так как Бог есть, а смерти — нет.
  • Проект «Письмо себе» стартовал в преддверии Молодежного дня Петербургского международного экономического форума при поддержке Фонда «Росконгресс», медиа «ВЕДЫ» и Кибердома.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян приняла участие в проекте "Письмо себе" и пожелала 16-летней себе ничего не бояться, так как Бог есть, а смерти - нет.
Проект стартовал в преддверии Молодежного дня Петербургского международного экономического форума. Представители государственных, научных, предпринимательских и общественных кругов записывают видеообращения к себе в 16-летнем возрасте.
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"Мне кажется, что 15-летней и 16-летней себе я сказала бы одно и то же. Как, собственно, и 6-летней себе, и 36-летней себе, и сейчас вот 46-летней себе я говорю то же самое. Я вообще об этом целую книгу написала. Вот моя книга, которая сейчас, спасибо Господу, бестселлер, она об этом. Так вот это какие слова: ничего не бойся, Бог есть, а смерти — нет", — сказала Симоньян в видеообращении.
Проект реализован при поддержке Фонда "Росконгресс", медиа "ВЕДЫ", и Кибердома. Идея акции - сократить дистанцию между поколениями и напомнить молодежи, что люди, которые добились успеха, когда-то тоже были подростками со своими страхами и сомнениями.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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