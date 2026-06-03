Симоньян в проекте "Письмо себе" пожелала ничего не бояться

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян приняла участие в проекте "Письмо себе" и пожелала 16-летней себе ничего не бояться, так как Бог есть, а смерти - нет.