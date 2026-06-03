В Крыму выявили подпольную типографию по изготовлению поддельных дипломов

Краткий пересказ от РИА ИИ В Симферополе была обнаружена незаконная типография по изготовлению поддельных дипломов и аттестатов украинского и российского образцов.

За изготовление и продажу поддельных дипломов отвечали двое жителей Симферополя: 66-летний организатор и 48-летний специалист по полиграфии.

При обысках было изъято более 20 поддельных печатей украинских и российских вузов и бланки дипломов о высшем образовании.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Типографию по изготовлению поддельных дипломов и аттестатов украинского и российского образцов накрыли в Симферополе, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.

« "Выявлена незаконная типография по изготовлению фальшивых документов об окончании образовательных учреждений. Установлено, что двое жителей Симферополя организовали на дому производство поддельных дипломов и аттестатов украинского и российского образцов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, организатор незаконной бизнес-идеи - 66-летний мужчина – подыскивал потенциальных покупателей, а его 48-летний подельник, профессионально занимающийся полиграфическими услугами, изготавливал у себя дома поддельные бланки и заверял их фальшивыми печатями. За липовый диплом о высшем образовании просили порядка 20-30 тысяч рублей.

"Предложение пользовалось успехом в основном среди крымчан, которым свидетельство об окончании вуза было необходимо для трудоустройства на желаемую должность", - уточнили в пресс-службе.