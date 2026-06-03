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В Крыму выявили подпольную типографию по изготовлению поддельных дипломов - РИА Новости, 03.06.2026
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16:59 03.06.2026 (обновлено: 18:20 03.06.2026)
В Крыму выявили подпольную типографию по изготовлению поддельных дипломов

В Симферополе выявили подпольную типографию по изготовлению поддельных дипломов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Симферополе была обнаружена незаконная типография по изготовлению поддельных дипломов и аттестатов украинского и российского образцов.
  • За изготовление и продажу поддельных дипломов отвечали двое жителей Симферополя: 66-летний организатор и 48-летний специалист по полиграфии.
  • При обысках было изъято более 20 поддельных печатей украинских и российских вузов и бланки дипломов о высшем образовании.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Типографию по изготовлению поддельных дипломов и аттестатов украинского и российского образцов накрыли в Симферополе, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
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"Выявлена незаконная типография по изготовлению фальшивых документов об окончании образовательных учреждений. Установлено, что двое жителей Симферополя организовали на дому производство поддельных дипломов и аттестатов украинского и российского образцов", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, организатор незаконной бизнес-идеи - 66-летний мужчина – подыскивал потенциальных покупателей, а его 48-летний подельник, профессионально занимающийся полиграфическими услугами, изготавливал у себя дома поддельные бланки и заверял их фальшивыми печатями. За липовый диплом о высшем образовании просили порядка 20-30 тысяч рублей.
"Предложение пользовалось успехом в основном среди крымчан, которым свидетельство об окончании вуза было необходимо для трудоустройства на желаемую должность", - уточнили в пресс-службе.
В ФСБ рассказали, что при обысках по местам жительства фигурантов изъято более 20 поддельных печатей украинских и российских вузов и бланки дипломов о высшем образовании. Идет поиск владельцев липовых дипломов, отметили в ведомстве.
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СимферопольРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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