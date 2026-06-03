Краткий пересказ от РИА ИИ
- Штаб разведки ВСУ в Запорожской области попал под удар 3 июня.
- По сообщению координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, 18 военных ликвидированы, более 40 ранены.
ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Штаб разведки ВСУ в Запорожской области попал под удар, в результате которого 18 военных ликвидированы, 40 получили ранения, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
По данным Лебедева, удар был нанесен 3 июня, он поразил штаб разведки запорожского направления.
"Сообщается о 18 погибших и более 40 раненых", - сказал подпольщик.
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