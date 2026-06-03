Войска "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли более 205 военных в зоне действий российской группировки войск "Север".
- Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких районах Сумской и Харьковской областей.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 205 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ.
"Противник потерял свыше 205 военнослужащих, 13 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию разведки воздушных целей", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Червонный Пахарь, Малая Слободка, Великий Прикол, Вольная Слобода и Шалыгино Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Избицкое, Белый Колодезь, Рубежное и Колодезное.
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