Психолог рассказала, как сериалы незаметно формируют бытовые привычки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- После просмотра сериалов и фильмов люди начинают обращать больше внимания на такие вещи, как сервировка завтраков, уютный свет и красивые кружки, потому что привычки экранных персонажей воспринимаются как часть эмоционально привлекательного образа жизни, рассказала психолог Анастасия Мироненко.
- Особую популярность приобретают лицензионные товары по мотивам "Гарри Поттера", "Очень странных дел", Disney Princesses, Minecraft, "Смешариков", "Простоквашино" и "Чебурашки".
- Человеческий мозг воспринимает ритуалы культовых вселенных как часть привлекательного сценария, что помогает людям снизить уровень стресса и создать ощущение эмоциональной стабильности.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Люди начинают обращать больше внимания на сервировку завтраков, уютный свет, красивые кружки после просмотра культовых сериалов, потому что привычки экранных персонажей воспринимаются как часть эмоционально привлекательного образа жизни, рассказала психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко.
"Привычки и окружение экранных персонажей все чаще воспринимаются как часть эмоционально привлекательного образа жизни, к которому хочется быть ближе. Именно поэтому после просмотра сериалов и фильмов люди начинают обращать больше внимания на сервировку завтраков, уютный свет в интерьере, красивые кружки, ведение бумажных ежедневников или неспешные вечерние ритуалы заботы о себе", - заявила психолог в беседе с "Газетой.Ru".
По словам Мироненко, особую популярность приобретают лицензионные товары по мотивам "Гарри Поттера", "Очень странных дел", Disney Princesses, Minecraft, "Смешариков", "Простоквашино" и "Чебурашки". Люди выбирают кружки, фигурки и канцелярию, чтобы перенести атмосферу любимых историй в повседневную жизнь. Человеческий мозг воспринимает ритуалы культовых вселенных как часть привлекательного сценария, поэтому люди неосознанно переносят привычки в собственную жизнь, что помогает снизить уровень стресса и создать ощущение эмоциональной стабильности, добавила психолог.