Психолог рассказала, как сериалы незаметно формируют бытовые привычки

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Люди начинают обращать больше внимания на сервировку завтраков, уютный свет, красивые кружки после просмотра культовых сериалов, потому что привычки экранных персонажей воспринимаются как часть эмоционально привлекательного образа жизни, рассказала психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко.