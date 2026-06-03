Сенат США близок к принятию проекта о санкциях против России, заявил Грэм*

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сенат США близок к принятию законопроекта о новых санкциях против России, заявил Грэм*.
- Он сообщил, что законопроект о новых санкциях против России имеет огромную двухпартийную поддержку.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Сенат США очень близок к принятию законопроекта о новых санкциях против России, утверждает сенатор Линдси Грэм*.
"Законопроект, который вы упомянули, имеет огромную двухпартийную поддержку, и мы очень близки к тому, чтобы дать президенту эту возможность", - сообщил Грэм, обращаясь к выступавшему в сенате госсекретарю Марко Рубио по вопросу новых санкций против России.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.