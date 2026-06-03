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Сенат США близок к принятию проекта о санкциях против России, заявил Грэм* - РИА Новости, 03.06.2026
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23:28 03.06.2026
Сенат США близок к принятию проекта о санкциях против России, заявил Грэм*

Грэм: сенат США близок к принятию проекта о санкциях против России

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоКапитолий в Вашингтоне
Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенат США близок к принятию законопроекта о новых санкциях против России, заявил Грэм*.
  • Он сообщил, что законопроект о новых санкциях против России имеет огромную двухпартийную поддержку.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Сенат США очень близок к принятию законопроекта о новых санкциях против России, утверждает сенатор Линдси Грэм*.
"Законопроект, который вы упомянули, имеет огромную двухпартийную поддержку, и мы очень близки к тому, чтобы дать президенту эту возможность", - сообщил Грэм, обращаясь к выступавшему в сенате госсекретарю Марко Рубио по вопросу новых санкций против России.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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