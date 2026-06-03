Сальдо назвал удар ВСУ по автобусу в ДНР террористическим действием Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об атаке дрона ВСУ на рейсовый автобус «Москва — Симферополь» в Енакиево в ДНР.
- По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения, десять пострадавших находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Удар ВСУ по автобусу в ДНР это террористические действия киевского режима и его главаря, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Глава ДНР Денис Пушилин утром в среду сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в Енакиево в ДНР. По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения, информация о пострадавших уточняется. По информации помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, десять пострадавших при атаке находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.