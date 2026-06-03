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Сальдо назвал удар ВСУ по автобусу в ДНР террористическим действием Киева - РИА Новости, 03.06.2026
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10:23 03.06.2026 (обновлено: 10:33 03.06.2026)

Сальдо назвал удар ВСУ по автобусу в ДНР террористическим действием Киева

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской областиГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об атаке дрона ВСУ на рейсовый автобус «Москва — Симферополь» в Енакиево в ДНР.
  • По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения, десять пострадавших находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Удар ВСУ по автобусу в ДНР это террористические действия киевского режима и его главаря, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Это (удар ВСУ по автобусу в ДНР - ред.) террористические действия киевского режима и его главаря. И совершенно циничное отношение", - сказал Сальдо.
Глава ДНР Денис Пушилин утром в среду сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус "Москва - Симферополь" в Енакиево в ДНР. По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения, информация о пострадавших уточняется. По информации помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, десять пострадавших при атаке находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Захарова прокомментировала удар ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР
дополняется ...
 
Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЕнакиевоДенис ПушилинАлексей КузнецовХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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