Россия может продолжать СВО так долго, как потребуется, заявил Рябков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия может продолжать специальную военную операцию на Украине так долго, как потребуется, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия может продолжать специальную военную операцию на Украине так долго, как потребуется, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Так долго, как потребуется", - сказал Рябков журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.