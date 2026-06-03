ФАС дала "Русалу" месяц на изменение условий договоров, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ продлила «Русалу» срок на изменение условий договоров на поставку алюминия еще на месяц.
- ФАС предлагает новую формулу расчета стоимости алюминия для внутреннего рынка, которая будет учитывать экспортные цены производителей за вычетом затрат на логистику.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ дала "Русалу" еще месяц на изменение условий договоров на поставку алюминия, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения.
ФАС предложила новую формулу расчета цены алюминия
27 мая, 16:14
"Сроки выполнения предписания ФАС продлены "Русалу" еще на месяц", - рассказал источник.
В конце мая источник сообщил РИА Новости, что служба предлагает новую формулу расчета стоимости алюминия для внутреннего рынка, согласно которой цена будет привязана не к котировкам Лондонской биржи металлов, а формироваться исходя из экспортных цен производителей по четырем направлениям за вычетом затрат на логистику.