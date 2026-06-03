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ФАС дала "Русалу" месяц на изменение условий договоров, сообщил источник - РИА Новости, 03.06.2026
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12:37 03.06.2026
ФАС дала "Русалу" месяц на изменение условий договоров, сообщил источник

Источник: ФАС дала "Русалу" месяц на изменение договоров на поставку алюминия

© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанкКрасноярский алюминиевый завод
Красноярский алюминиевый завод - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Владимир Николаев
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Красноярский алюминиевый завод. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ продлила «Русалу» срок на изменение условий договоров на поставку алюминия еще на месяц.
  • ФАС предлагает новую формулу расчета стоимости алюминия для внутреннего рынка, которая будет учитывать экспортные цены производителей за вычетом затрат на логистику.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ дала "Русалу" еще месяц на изменение условий договоров на поставку алюминия, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения.
В марте ФАС выдала предупреждение "Русалу", согласно которому группа до 30 апреля должна была изменить условия договоров на поставку алюминия в связи с завышением цен внутри России. В апреле служба продлила срок на месяц, до 29 мая.
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"Сроки выполнения предписания ФАС продлены "Русалу" еще на месяц", - рассказал источник.
В конце мая источник сообщил РИА Новости, что служба предлагает новую формулу расчета стоимости алюминия для внутреннего рынка, согласно которой цена будет привязана не к котировкам Лондонской биржи металлов, а формироваться исходя из экспортных цен производителей по четырем направлениям за вычетом затрат на логистику.
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