Артюхин призвал россиян не бояться использовать цифровой рубль

"Мы с 1 января этого года готовы принимать все доходы (платежи - ред.) в цифровых рублях. Инфраструктура федерального уровня вся готова. Все-таки и граждане, и юрлица воспринимают рубль как безналичный рубль. У нас пришло 35 тысяч рублей, это, может быть, маленький шаг для цифрового рубля, но большой шаг для экосистемы", - сказал Артюхин.