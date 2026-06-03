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Артюхин призвал россиян не бояться использовать цифровой рубль - РИА Новости, 03.06.2026
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22:47 03.06.2026
Артюхин призвал россиян не бояться использовать цифровой рубль

Артюхин призвал брать пример с зумеров и не бояться цифрового рубля

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкРуководитель Федерального казначейства Роман Артюхин
Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Казначейства России Роман Артюхин заявил, что россиянам не стоит бояться использовать цифровой рубль.
  • На счета Казначейства уже поступило 35 тысяч в цифровых рублях.
  • Цифровой рубль поэтапно вводится в бюджетную систему, массовое внедрение планируется начать с сентября 2026 года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россиянам не стоит бояться использовать цифровой рубль, в этом вопросе можно брать пример с зумеров, заявил РИА Новости глава Казначейства РФ Роман Артюхин.
"Берите пример с зумеров, они ничего не боятся", - ответил Артюхин на вопрос, не опасаются ли россияне использовать цифровой рубль.
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На счета Казначейства уже поступило 35 тысяч в цифровых рублях, отметил глава Казначейства.
"Мы с 1 января этого года готовы принимать все доходы (платежи - ред.) в цифровых рублях. Инфраструктура федерального уровня вся готова. Все-таки и граждане, и юрлица воспринимают рубль как безналичный рубль. У нас пришло 35 тысяч рублей, это, может быть, маленький шаг для цифрового рубля, но большой шаг для экосистемы", - сказал Артюхин.
В марте текущего года Артюхин сообщал президенту России Владимиру Путину, что первые цифровые рубли уже поступили на счета ведомства, таким образом был оплачен административный штраф.
Цифровой рубль поэтапно вводится в бюджетную систему РФ. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как считают в ЦБ, он станет на горизонте пяти-семи лет.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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