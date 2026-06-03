Рубио высказался о возможности улучшений отношений России и США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рубио заявил, что отношения с Россией станут более дружелюбными после завершения конфликта на Украине.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты считают, что отношения с Россией будут более дружелюбными, когда конфликт на Украине завершится, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
В ходе слушаний в палате представителей конгрессвумен Анна Паулина Луна спросила госсекретаря о важности поддержания отношений с такой сверхдержавой как Россия.
"Думаю, что наши отношения станут более дружественными и их будет легче поддерживать, как только закончится война на Украине", - ответил Рубио.