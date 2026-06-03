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Рубио высказался о возможности улучшений отношений России и США - РИА Новости, 03.06.2026
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20:55 03.06.2026 (обновлено: 20:56 03.06.2026)
Рубио высказался о возможности улучшений отношений России и США

Рубио: после решения украинского конфликта отношения США и РФ могут улучшиться

© AP Photo / Allison RobbertГоссекретарь США Марко Рубио во время слушания в Конгрессе США
Госсекретарь США Марко Рубио во время слушания в Конгрессе США - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Госсекретарь США Марко Рубио во время слушания в Конгрессе США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рубио заявил, что отношения с Россией станут более дружелюбными после завершения конфликта на Украине.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты считают, что отношения с Россией будут более дружелюбными, когда конфликт на Украине завершится, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
В ходе слушаний в палате представителей конгрессвумен Анна Паулина Луна спросила госсекретаря о важности поддержания отношений с такой сверхдержавой как Россия.
"Думаю, что наши отношения станут более дружественными и их будет легче поддерживать, как только закончится война на Украине", - ответил Рубио.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
США должны сохранять двусторонние отношения с Россией, заявил Рубио
Вчера, 20:54
 
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