Рубио заявил, что Гренландия пока что является частью Дании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рубио подтвердил, что Гренландия является частью Дании.
- Подтверждение было дано в ходе слушаний в палате представителей США.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в среду отметил, что Гренландия "пока что" является частью Дании.
В ходе слушаний в палате представителей США один из законодателей спросил госсекретаря, известно ли ему, что Гренландия представляет собой часть Дании.
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"Пока что, да", - ответил глава американской дипломатии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.