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Рубио заявил, что Гренландия пока что является частью Дании - РИА Новости, 03.06.2026
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19:45 03.06.2026
Рубио заявил, что Гренландия пока что является частью Дании

Госсекретарь США Рубио отметил, что Гренландия пока что является частью Дании

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рубио подтвердил, что Гренландия является частью Дании.
  • Подтверждение было дано в ходе слушаний в палате представителей США.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в среду отметил, что Гренландия "пока что" является частью Дании.
В ходе слушаний в палате представителей США один из законодателей спросил госсекретаря, известно ли ему, что Гренландия представляет собой часть Дании.
«
"Пока что, да", - ответил глава американской дипломатии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
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В миреСШАГренландияДанияМарко РубиоДональд Трамп
 
 
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