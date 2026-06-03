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США готовы возобновить усилия по украинскому урегулированию, заявил Рубио - РИА Новости, 03.06.2026
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19:07 03.06.2026 (обновлено: 20:22 03.06.2026)
США готовы возобновить усилия по украинскому урегулированию, заявил Рубио

Рубио: США готовы возобновить усилия по прекращению огня между Москвой и Киевом

© AP Photo / Allison RobbertГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США заявил о готовности страны возобновить усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.
  • Вместе с тем он признал, что не видит позитива в перспективе уступок.
  • По его словам, дипломатические переговоры не дали плодов.
  • В то же время Москва не раз подчеркивала, что соответствующие понимания были достигнуты во время саммита на Аляске.
ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты готовы возобновить усилия по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Мы готовы к этому", — сказал он на слушаниях в палате представителей.
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В то же время он признал, что не видит позитива в перспективе уступок от "какой-либо из сторон", а дипломатические переговоры якобы не дали плодов.
На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков напомнил, что Владимиру Путину и Дональду Трампу удалось согласовать базовые контуры урегулирования на уровне руководства России и США во время саммита на Аляске в августе 2025 года.
В МИД подчеркивали, что позиция Москвы по-прежнему основана на достигнутых тогда пониманиях, а также принципах, изложенных главой государства в июне 2024-го: Киев должен вывести войска со всей территории новых регионов России и отказаться от намерений вступить в НАТО.
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