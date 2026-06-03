США готовы возобновить усилия по украинскому урегулированию, заявил Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США заявил о готовности страны возобновить усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.
- Вместе с тем он признал, что не видит позитива в перспективе уступок.
- По его словам, дипломатические переговоры не дали плодов.
- В то же время Москва не раз подчеркивала, что соответствующие понимания были достигнуты во время саммита на Аляске.
ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты готовы возобновить усилия по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Мы готовы к этому", — сказал он на слушаниях в палате представителей.
В то же время он признал, что не видит позитива в перспективе уступок от "какой-либо из сторон", а дипломатические переговоры якобы не дали плодов.
На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков напомнил, что Владимиру Путину и Дональду Трампу удалось согласовать базовые контуры урегулирования на уровне руководства России и США во время саммита на Аляске в августе 2025 года.
В МИД подчеркивали, что позиция Москвы по-прежнему основана на достигнутых тогда пониманиях, а также принципах, изложенных главой государства в июне 2024-го: Киев должен вывести войска со всей территории новых регионов России и отказаться от намерений вступить в НАТО.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что СВО может закончиться "до конца суток", если Владимир Зеленский отдаст приказ ВСУ покинуть российскую территорию.
Сам Путин признавал, что мирный процесс встал на паузу из-за вовлеченности Штатов в конфликт на Ближнем Востоке. Тем не менее, как заявляли в Кремле, это не означает, что контактов с США нет.