Краткий пересказ от РИА ИИ Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп работает днями и ночами и "буквально не спит".

Он назвал "смехотворными и абсурдными" вопросы о том, что Трамп иногда прикрывает глаза или подолгу моргает.

Госсекретарь отметил, что у Трампа "огромное количество энергии" и нет когнитивных нарушений.

ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп "буквально не спит" и будто никогда не отдыхает, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Нынешний президент, этот парень буквально не спит: он работает днями и ночами, долгими часами, каждый день", - сказал Рубио на слушаниях в комитете палаты представителей.

Так государственный секретарь отреагировал на демонстрацию записей с мероприятий у главы государства, на которых американский лидер на некоторое время прикрывал глаза или подолгу моргал. Рубио назвал вопросы законодателя на эту тему "смехотворными и абсурдными".

"Никогда не был на встречах, где Трамп бы засыпал", - подчеркнул госсекретарь.

Президент, по словам Рубио, не спит даже во время международных перелетов. Рабочий график Трампа государственный секретарь охарактеризовал как "нечеловеческий".

"У него огромное количество энергии. Вам могут не нравиться его подходы, но уверяю: это не тот президент, который спит или в какой-то форме проявляет когнитивные нарушения", - отметил Рубио.

"У нас был президент с когнитивными нарушениями несколько лет назад, но мне не нравится говорить об этом, это ослабляет Америку", - напомнил госсекретарь о бывшем американском лидере Джо Байдене