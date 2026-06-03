Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио признал, что Вашингтон явно занимает сторону Киева в переговорах по украинскому урегулированию.
- Свои слова он подтвердил тезисами о том, что США поставляют оружие только Киеву и не вводят санкции против Украины.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио признал, что Вашингтон не является беспристрастным наблюдателем в переговорах по украинскому урегулированию и явно занимает сторону Киева.
"Мы явно заняли сторону", - сказал Рубио на слушаниях в комитете палаты представителей.
"Мы не являемся беспристрастными модераторами", - заявил госсекретарь США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.