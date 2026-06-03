Рейтинг@Mail.ru
Рубио признал, что США не беспристрастны в переговорах по Украине - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 03.06.2026
Рубио признал, что США не беспристрастны в переговорах по Украине

США явно занимают сторону Киева в переговорах по урегулированию, признал Рубио

© AP Photo / Saul LoebГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Saul Loeb
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио признал, что Вашингтон явно занимает сторону Киева в переговорах по украинскому урегулированию.
  • Свои слова он подтвердил тезисами о том, что США поставляют оружие только Киеву и не вводят санкции против Украины.
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио признал, что Вашингтон не является беспристрастным наблюдателем в переговорах по украинскому урегулированию и явно занимает сторону Киева.
"Мы явно заняли сторону", - сказал Рубио на слушаниях в комитете палаты представителей.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
США могут быть либо величайшим другом, либо грозным врагом, заявил Рубио
2 июня, 17:23
Свои слова он подтвердил тезисами о том, что США не предоставляют оружие России, а только Киеву, и наоборот - против Украины не вводят санкции.
"Мы не являемся беспристрастными модераторами", - заявил госсекретарь США.
Как отметил Рубио, поставкам американского вооружения на Украину через страны НАТО не мешает операция США против Ирана и другие мировые события.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Рубио назвал сообщения о давлении США на Украину в переговорах ложными
22 мая, 18:58
 
В миреУкраинаСШАРоссияМарко РубиоСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала