"Ростех" рассказал о новом сверхлегком бронежилете для ОДКБ

В частности, им показали перспективный бронежилет "Оберег 2.0". Эта экипировка разработки и производства завода "Октава", как рассказали в госкорпорации, является самой легкой в своем классе и весит 7,5 килограммов. При этом она имеет большую, чем у штатного бронежилета, площадь защиты от осколков и оснащается инновационными бронеплитами по классу защиты Бр4+.