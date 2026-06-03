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"Ростех" рассказал о новом сверхлегком бронежилете для ОДКБ - РИА Новости, 03.06.2026
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22:40 03.06.2026
"Ростех" рассказал о новом сверхлегком бронежилете для ОДКБ

"Ростех": новый бронежилет "Оберег 2.0" выдерживает более 20 пуль 5.56 мм

© РИА Новости / Алексей ДружининАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белоусову и его коллегам по ОДКБ представили сверхлегкий бронежилет "Оберег 2.0", который выдерживает попадание более 20 пуль 5.56мм.
  • Бронежилет "Оберег 2.0" является самым легким в своем классе и весит 7,5 килограммов.
  • Министрам обороны ОДКБ также продемонстрировали другие образцы вооружения и техники, включая систему борьбы с дронами "Зубр", беспилотники "Молния" и антидроновые патроны "Игла".
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Новый сверхлегкий бронежилет, представленный министру обороны РФ Андрею Белоусову и его коллегам по ОДКБ, выдерживает попадание более 20 пуль, используемых НАТО, сообщил "Ростех".
Ранее министры обороны стран-участников ОДКБ после совещания осмотрели перспективные образцы вооружения, техники, экипировки и средств индивидуальной защиты ведущих предприятий "Ростеха".
В частности, им показали перспективный бронежилет "Оберег 2.0". Эта экипировка разработки и производства завода "Октава", как рассказали в госкорпорации, является самой легкой в своем классе и весит 7,5 килограммов. При этом она имеет большую, чем у штатного бронежилета, площадь защиты от осколков и оснащается инновационными бронеплитами по классу защиты Бр4+.
"Сейчас бронежилет проходит испытания. Представитель завода сообщил, что бронепанель жилета имеет повышенную живучесть и останавливает более 20 патронов НАТО 5,56 на 45", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие боеприпасы, в частности, применяются в штурмовых винтовках американской армии, которые сегодня украинские войска широко используют в зоне СВО.
Также министрам обороны ОДКБ продемонстрировали новейшую систему борьбы с дронами "Зубр" разработки "Высокоточных комплексов", беспилотники "Молния", антидроновые патроны "Игла", линейку стрелкового оружия и барражирующие боеприпасы, выпускаемые концерном "Калашников".
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БезопасностьРоссияАндрей БелоусовОДКБНАТОРостех
 
 
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