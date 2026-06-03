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Белоусов рассказал о развитии военного сотрудничества с Белоруссией - РИА Новости, 03.06.2026
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15:00 03.06.2026 (обновлено: 16:34 03.06.2026)
Белоусов рассказал о развитии военного сотрудничества с Белоруссией

Белоусов: Россия и Белоруссия развивают военно-техническое сотрудничество

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр обороны России Андрей Белоусов
Министр обороны России Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр обороны России Андрей Белоусов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Белоруссия развивают военное и военно-техническое сотрудничество.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия в условиях непрерывной враждебной деятельности НАТО развивают военное и военно-техническое сотрудничество, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов
Белоусов провел переговоры со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным.
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"Продолжаем активно развивать военное и военно-техническое сотрудничество. Это особенно важно в условиях непрерывной враждебной деятельности НАТО у границ наших государств", - приводит слова Белоусова Минобороны РФ.
Кроме того, глава ведомства напомнил о недавно прошедших совместных учениях под руководством президентов России и Белоруссии.
"Это очень важный момент для укрепления нашего взаимодействия и безопасности наших государств", – подчеркнул министр.
Хренин, в свою очередь, отметил, что двусторонние контакты по линии оборонных ведомств носят регулярный характер.
"Мы используем любую возможность, чтобы обсудить обстановку и выработать соответствующие пути дальнейших действий в рамках СНГ, ОДКБ, а также в ходе личного общения", – сказал он.
В МО РФ уточнили, что стороны обсудили актуальные вопросы партнерства в области обороны, а также выработали механизмы реагирования на новые вызовы и угрозы.
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