Белоусов рассказал о развитии военного сотрудничества с Белоруссией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Белоруссия развивают военное и военно-техническое сотрудничество.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия в условиях непрерывной враждебной деятельности НАТО развивают военное и военно-техническое сотрудничество, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов
Белоусов провел переговоры со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным.
"Продолжаем активно развивать военное и военно-техническое сотрудничество. Это особенно важно в условиях непрерывной враждебной деятельности НАТО у границ наших государств", - приводит слова Белоусова Минобороны РФ.
Кроме того, глава ведомства напомнил о недавно прошедших совместных учениях под руководством президентов России и Белоруссии.
"Это очень важный момент для укрепления нашего взаимодействия и безопасности наших государств", – подчеркнул министр.
Хренин, в свою очередь, отметил, что двусторонние контакты по линии оборонных ведомств носят регулярный характер.
В МО РФ уточнили, что стороны обсудили актуальные вопросы партнерства в области обороны, а также выработали механизмы реагирования на новые вызовы и угрозы.