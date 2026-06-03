Белоусов рассказал о развитии военного сотрудничества с Белоруссией

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия и Белоруссия развивают военное и военно-техническое сотрудничество.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия в условиях непрерывной враждебной деятельности НАТО развивают военное и военно-техническое сотрудничество, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов

Белоусов провел переговоры со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным

"Продолжаем активно развивать военное и военно-техническое сотрудничество. Это особенно важно в условиях непрерывной враждебной деятельности НАТО у границ наших государств", - приводит слова Белоусова Минобороны РФ.

Белоруссии. Кроме того, глава ведомства напомнил о недавно прошедших совместных учениях под руководством президентов России

"Это очень важный момент для укрепления нашего взаимодействия и безопасности наших государств", – подчеркнул министр.

Хренин, в свою очередь, отметил, что двусторонние контакты по линии оборонных ведомств носят регулярный характер.

"Мы используем любую возможность, чтобы обсудить обстановку и выработать соответствующие пути дальнейших действий в рамках СНГ ОДКБ , а также в ходе личного общения", – сказал он.