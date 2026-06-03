Россия продолжит осуждать вмешательство в дела Кубы, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что Россия продолжит осуждать любые попытки запугивания и вмешательства во внутренние дела Кубы.
- Заместитель председателя Совета безопасности поздравил Рауля Кастро Руса с 95-летием.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия продолжит осуждать любые попытки запугивания и вмешательства во внутренние дела суверенной Кубы, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев поздравил кубинского государственного деятеля Рауля Кастро Руса с 95-летием, сообщили в секретариате зампреда Совбеза.
"В условиях колоссального давления на Остров свободы продолжим решительно осуждать любые попытки запугивания и вмешательства во внутренние дела суверенного кубинского государства. Вместе мы – несокрушимая сила", - говорится в телеграмме Медведева.