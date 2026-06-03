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Россия продолжит осуждать вмешательство в дела Кубы, заявил Медведев - РИА Новости, 03.06.2026
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09:42 03.06.2026
Россия продолжит осуждать вмешательство в дела Кубы, заявил Медведев

Медведев: Россия продолжит осуждать любые попытки запугивания Кубы

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что Россия продолжит осуждать любые попытки запугивания и вмешательства во внутренние дела Кубы.
  • Заместитель председателя Совета безопасности поздравил Рауля Кастро Руса с 95-летием.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия продолжит осуждать любые попытки запугивания и вмешательства во внутренние дела суверенной Кубы, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев поздравил кубинского государственного деятеля Рауля Кастро Руса с 95-летием, сообщили в секретариате зампреда Совбеза.
"В условиях колоссального давления на Остров свободы продолжим решительно осуждать любые попытки запугивания и вмешательства во внутренние дела суверенного кубинского государства. Вместе мы – несокрушимая сила", - говорится в телеграмме Медведева.
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В миреРоссияКубаДмитрий МедведевРауль Кастро
 
 
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