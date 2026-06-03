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Солнцев: резидентом ОЭЗ "Оренбуржье" стала макаронная фабрика - РИА Новости, 03.06.2026
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
17:39 03.06.2026
Солнцев: резидентом ОЭЗ "Оренбуржье" стала макаронная фабрика

Солнцев: резидентом ОЭЗ "Оренбуржье" стала фабрика компании "СИ Групп"

© Фото : Правительство Донецкой Народной РеспубликиЕвгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Правительство Донецкой Народной Республики
Евгений Солнцев. Архивное фото
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УФА, 3 июн – РИА Новости. Компания "СИ Групп" построит крупную макаронную фабрику на площадке особой экономической зоны "Оренбуржье" в Орске, инвестировав 6,8 миллиарда рублей, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на платформе "Макс".
"В ОЭЗ "Оренбуржье" определился новый, 26-й резидент – компания "СИ Групп". Сегодня вручили свидетельство генеральному директору – Андрею Николаевичу Гурову", - сказал Евгений Солнцев.
Компания построит в Орске на площадке экономической зоны крупную макаронную фабрику. Объем инвестиций, которые готовы вложить, – 6,8 миллиарда рублей. С "СИ Групп" в данный момент идет согласование границ земельного участка для оформления договора аренды. Совсем скоро приступят к работе над проектно-сметной документацией, отметил губернатор Оренбургской области.
"Оренбургская область – одна из главных житниц России. Наше зерно пользуется спросом далеко за пределами региона и даже страны. Поэтому такое производство только усилит позиции нашего региона как аграрного", - добавил Евгений Солнцев.
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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Оренбургская областьОрскОренбургская областьРоссияЕвгений Солнцев
 
 
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