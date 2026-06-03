Солнцев: резидентом ОЭЗ "Оренбуржье" стала макаронная фабрика

УФА, 3 июн – РИА Новости. Компания "СИ Групп" построит крупную макаронную фабрику на площадке особой экономической зоны "Оренбуржье" в Орске, инвестировав 6,8 миллиарда рублей, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на платформе "Макс".

"В ОЭЗ "Оренбуржье" определился новый, 26-й резидент – компания "СИ Групп". Сегодня вручили свидетельство генеральному директору – Андрею Николаевичу Гурову", - сказал Евгений Солнцев.

Компания построит в Орске на площадке экономической зоны крупную макаронную фабрику. Объем инвестиций, которые готовы вложить, – 6,8 миллиарда рублей. С "СИ Групп" в данный момент идет согласование границ земельного участка для оформления договора аренды. Совсем скоро приступят к работе над проектно-сметной документацией, отметил губернатор Оренбургской области.